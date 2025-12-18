Pilar Alegría pide multa para Jorge Azcón por mantener una convocatoria suspendida por la Junta Electoral

La Junta Electoral va a tener trabajo hasta el 8-F. El PSOE de Pilar Alegría ha vuelto a denunciar al Gobierno de Jorge Azcón por mantener la convocatoria que había sido suspendida previamente por el órgano este miércoles. Se trata de la presentación del proyecto del nuevo centro de salud de Arcosur, en Zaragoza, a la que no acudió el barón conservador pero sí el consejero de Sanidad.

Esta es ya la tercera denuncia en cuestión de 72 horas y habrá más. Con este tercer escrito, los socialistas piden que se imponga "la sanción económica que legalmente corresponda" a las autoridades que incumplieron las resoluciones de la Junta Electoral, que pueden llegar hasta los 3.000 euros.

En la denuncia, la formación adjunta las noticias de varios medios de comunicación, así como la publicación de la red X personal de la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, que anuncia los terrenos para el nuevo centro de salud y otras obras proyectadas.

El PSOE también pide que se comunique a los máximos responsables de las instituciones afectadas que se abstengan de hacer actos en el futuro que contravengan la Ley Electoral.

En la denuncia se insta a que se dé traslado de lo que está sucediendo al Ministerio Fiscal por posible desobediencia a la autoridad electoral por la reiteración y la declaración expresa de la vicepresidenta del Gobierno de mantener el incumplimiento, al señalar que “no nos pueden paralizar” y que seguirán adelante pese a ser las elecciones, lo cual, subrayan desde el PSOE, ha quedado reflejado en varios medios de comunicación.

Respecto a la convocatoria de Arcosur, la formación incide en su nueva denuncia en que “el Gobierno de Aragón era conocedor del acuerdo de suspensión por la Junta Electoral de Aragón antes del inicio del acto", así como que "las partes del proceso estaban informadas”.

"A pesar de ello, el consejero de Sanidad realizó declaraciones señalando que el nuevo centro de salud estará en construcción en tres años. Además, durante su intervención anunció otro centro de salud en el Distrito Sur de Zaragoza. Por ello, dicha celebración constituye un incumplimiento intencional directo y consciente de una resolución firme de la Junta Electoral, vulnerando la normativa electoral y el principio de neutralidad institucional como se ha reiterado ya en las dos denuncias anteriores. Algo similar ocurrió con la alcaldesa, que también realizó declaraciones de anuncios", agregan.

Para el portavoz de la Ejecutiva de Pilar Alegría, Jesús Morales, la actitud de Chueca y del propio Bancalero es "algo gravísimo". "Ellos conocen qué pueden hacer y qué no perfectamente. Les pedimos que acaten la ley y cumplan las reglas del juego que todos tenemos; que se dejen de intereses partidistas a costa del erario público de todos los aragoneses y aragonesas", remarca.