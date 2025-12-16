Teruel Existe abre su proceso interno para presentar candidaturas: Tomás Guitarte se presenta a las primarias

Teruel Existe ha comenzado hoy el proceso para formar la candidatura ante la convocatoria de elecciones anticipadas en Aragón.

El coordinador general de Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha explicado que "hoy mismo iniciamos el proceso orgánico para la formación de las candidaturas, tal y como está contemplado en nuestros Estatutos".

El inicio de este proceso incluye "la reunión de la Comisión Ejecutiva y, con posterioridad, la Asamblea Plenaria, órgano máximo entre congresos, que se reuniría en sesión extraordinaria", ha indicado Guitarte.

En ella está previsto que "se acuerde la fijación de criterios para la formación de candidaturas así como el inicio de un proceso de primarias, que debe ser un proceso rápido, dada la precipitación de la convocatoria de las elecciones autonómicas".

El 8-F marca el ritmo, y para la campaña electoral los partidos deben tener claro quién será su cabeza de lista.

Por mi parte, tengo la intención de presentarme como candidato y espero obtener el respaldo de mis compañeros. — Tomás Guitarte (@TomasGuitarte) December 16, 2025

Respecto a las primarias, Tomás Guitarte ha señalado que "tengo la intención de presentarme como candidato y espero obtener el respaldo de los compañeros".

Guitarte ha añadido que se siente "muy ilusionado" con el reto de poder encabezar de nuevo, si recibe el apoyo de sus compañeros, la lista de Teruel Existe y llevar adelante "un proyecto pensado por y para las personas" y con el objetivo de que "todo Aragón disfrute de las mismas oportunidades, tanto para las personas como para el territorio".