La subida salarial de los funcionarios se salvará pese al adelanto electoral en Aragón: cobrarán un 2,5% más en 2025

El adelanto electoral no impedirá que Aragón pueda aprobar la subida salarial de los funcionarios. Esta medida, aprobada vía decreto-ley, tenía que haber sido ratificada por el Pleno de este jueves, pero la disolución de las Cortes impide que se vaya a celebrar.

Pese a ello, será la Diputación Permanente quien se encargue en los próximos días de ratificar esta subida salarial, que tendrá un coste de 70 millones de euros para las arcas autonómicas. Este órgano se define como un “mini Parlamento” para atender asuntos urgentes hasta que se celebren las elecciones, como es el caso de este tipo de decretos.

Esta subida salarial surge de un Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros, que acordó un incremento de las retribuciones de los funcionarios de un 2,5% en 2025, con efectos retroactivos desde el 1 de enero, y del 1,5% desde el primer día de 2026.

Así, ese aumento del 2,5% se aplicará con efectos retroactivos y prevé que los empleados públicos reciban la nueva retribución, junto a la extra, este mismo año. La intención del Departamento de Hacienda era poder abonarlo en la nómina de diciembre.

Ayudas a la peste porcina

En la misma situación se encuentra el decreto de medidas para prevenir y combatir la peste porcina, que fueron aprobadas el 3 de diciembre e iban a ser convalidadas este próximo jueves. Al igual que la subida salarial de los funcionarios, será la Diputación Permanente quien se encargue de ratificarlo.

Este decreto establece desde un refuerzo de la bioseguridad en las explotaciones hasta las subvenciones de 30 euros por jabalí abatido para los cazadores.

Asimismo, entre las acciones más destacadas, sobresalen el uso de visores térmicos, la captura en vivo mediante cercados tipo NASA o el incremento de la presión cinegética sobre el jabalí en el territorio.

Hasta el pasado viernes, los cazadores de Aragón habían entregado ya cerca de 1.000 jabalíes en la lucha contra la peste porcina africana, una cifra que habrá crecido este fin de semana, en el que se realizaron nuevas batidas por todo el territorio.

Esto se traduce en 30.000 euros de subvención, si bien los cazadores calculan que se han eliminado, al menos, el triple de animales, pero que no se pueden cobrar por factores ajenos, como la imposibilidad de llegar hasta el animal o el hecho de que los buitres "den rápidamente fe de ellos".

Qué es la Diputación Permanente

La Diputación Permanente de las Cortes de Aragón es el órgano parlamentario encargado de garantizar la continuidad del poder legislativo cuando el Pleno no está reunido, el mandato ha expirado o el Parlamento ha sido disuelto.

Su existencia asegura que las funciones esenciales del Parlamento autonómico no queden interrumpidas, especialmente en momentos de transición política o entre periodos de sesiones.

Está compuesta por la Presidencia de las Cortes, los miembros de su Mesa y un número de diputados proporcional a la representación de los distintos grupos parlamentarios, respetando siempre la pluralidad de la Cámara. Ningún miembro del Gobierno de Aragón puede formar parte de ella, reforzando así su independencia respecto del poder ejecutivo.

Una vez constituidas las nuevas Cortes tras unas elecciones, la Diputación Permanente deberá rendir cuentas de todas sus actuaciones en la primera sesión ordinaria.

En definitiva, la Diputación Permanente actúa como puente entre legislaturas, asegurando que la democracia aragonesa no quede en suspenso en los periodos de inactividad parlamentaria.