Pilar Alegría se despide del Ministerio: "He sido muy feliz, pero ahora vuelvo a mi casa, a Aragón"

Pilar Alegría dice adiós al Gobierno de España. La que ha sido hasta ahora ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno deja los cargos para poner rumbo a una futura campaña electoral con la que se alza como la "alternativa" a Jorge Azcón en Aragón. Así los aragoneses se van a las urnas de manera anticipada el próximo 8 de febrero ante la imposibilidad de llegar acuerdos para sacar adelante los presupuestos de 2026.

La secretaria general del PSOE en Aragón vive este martes su último Consejo de Ministros y rueda de prensa posterior antes de comenzar su nueva etapa. Así ha querido despedirse de su época en el Gobierno junto a Pedro Sánchez a través de un mensaje en la red social X (antes Twitter).

Hoy cierro cuatro años y medio como ministra del Gobierno de España. Qué enorme privilegio y qué eterno orgullo haber podido contribuir a la mejora de la educación, la FP y el deporte de mi país.



He sido muy feliz, pero ahora inicio mi camino más emocionante: vuelvo a mi casa,… — Pilar Alegría (@Pilar_Alegria) December 16, 2025

"Hoy cierro cuatro años y medio como ministra del Gobierno de España. Qué enorme privilegio y qué eterno orgullo haber podido contribuir a la mejora de la educación, la FP y el deporte de mi país", reza Alegría en su mensaje.

Así, confiesa que ha sido "muy feliz" en una época marcada por su gran apoyo al actual presidente del Gobierno. Entre emoción, Alegría reconoce que "ahora inicio mi camino más emocionante: vuelvo a mi casa, a Aragón".

"Con todas las ganas y la fuerza para trabajar en la mejora social, económica y de derechos en mi tierra", señala ya que se prevé que sea la candidata a la presidencia y busque liderar el Ejecutivo aragonés.

De esta forma, Alegría regresa ya al 100% a la política aragonesa, después de nueve meses a medio camino entre Madrid y Aragón, desde que fue nombrada secretaria general del PSOE-Aragón allá por el mes de marzo.

Una carrera entre Aragón y Madrid

La ya exministra encabezará las listas electorales del PSOE con el objetivo de recuperar el sillón de mando del Pignatelli que perdieron el 28 de mayo de 2023 tras los dos gobiernos de Javier Lambán, el primero de ellos con la propia Alegría como consejera de Innovación y Universidades.

Natural de La Zaida, un pequeño pueblo de Zaragoza, comenzó su carrera política como diputada en el Congreso, puesto que mantuvo en dos legislaturas hasta que regresó a la Comunidad.

En julio de 2014, Lambán nombró a Alegría como secretaria de Organización, es decir, su número 2 en el partido, y un año después fue nombrada consejera del Gobierno aragonés.

En 2018, Alegría se convirtió en la candidata del PSOE para recuperar el Ayuntamiento de Zaragoza, perdido en 2015 en manos de Zaragoza en Común. Se le veía entonces como una discípula de Lambán para hacerse con la capital aragonesa, pero ello acabaría significando su ruptura con la cúpula del PSOE de Aragón y su primer acercamiento a Sánchez por una disputa por la composición de la lista municipal.

En la batalla en las elecciones municipales ante, precisamente, Jorge Azcón, Alegría se impondría en votos y número de concejales (10 a 8) en casi todos los barrios, pero, cuando tenía casi armado el acuerdo con Ciudadanos que le hubiera dado la Alcaldía, el pacto de PP, la formación naranja y Vox pintaría de color azul al Consistorio de la capital aragonesa.

Tras seis meses como portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Sánchez la nombró como delegada del Gobierno en febrero de 2020. Una pandemia y 516 días después, en julio de 2021, el presidente la llamó a filas para ser la nueva ministra de Educación en lugar de Isabel Celáa.

Su regreso a la política aragonesa era prácticamente un secreto a voces desde la caída del PSOE en las elecciones de 2023, emergiendo como la opción de Sánchez para asaltar una de las federaciones críticas. Ahora, será la cabeza de lista en los comicios del 8 de febrero, en los que volverá a enfrentarse a Jorge Azcón, esta vez, por la Presidencia de Aragón.