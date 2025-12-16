Huesca y Zaragoza reclaman a Óscar Puente y Pilar Alegría la línea del cercanías: "Puede salvar a muchos pueblos"

Los Ayuntamientos de Huesca y Zaragoza cada vez se muestran más convencidos de la viabilidad de la línea del cercanías que une las dos ciudades aragonesas. Ello a pesar de que Óscar Puente la rechazara a través de un estudio que la señala como "la menos demandada" de España.

Una negativa que recientemente se ha topado con un informe de la Asociación Española del Transporte (AET), que contradice al ministro al calificar la línea del cercanías Huesca-Zaragoza como "muy viable" para la vertebración del territorio, incluso proponiendo que se alargue hasta Cariñena para dar un mayor servicio a ambas provincias.

Un estudio al que busca sumarse también el Ayuntamiento de Huesca con uno propio. El consistorio va a sacar a licitación un estudio de demanda y de posibles incrementos de servicios entre las dos ciudades, con el que buscan echar por tierra las palabras del ministro de Transportes y que luego avaló la secretaria general del PSOE en Aragón, Pilar Alegría.

"Estamos convencidos que es una reivindicación de justicia por razones sociales, económicas, ambientales y de cohesión territorial. Entendemos que para la gente el ferrocarril es una muy buena alternativa de viajar", señalan fuentes municipales a este diario. Desde el consistorio recalcan que ese estudio está respaldado por entidades como el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Aragón desde un punto de vista técnico.

Según un informe de esta última entidad citada, se mueven 10.000 vehículos al día entre ambas ciudades. A esto se suma la conexión con más de 42 autobuses diarios con una capacidad próxima de 50 personas y los 12 servicios de tren regional -seis de ida y seis de vuelta- con capacidad de 184 personas que unen ambas ciudades.

Unas conexiones que el consistorio denuncia que están en "muchas ocasiones saturadas": "Hay en muchos viajes que va gente de pie, estudiantes, profesores de la Universidad de Zaragoza, gente que viene al campus de Huesca, gente que trabaja en una de las dos ciudades, con lo cual está comprobado por la experiencia diaria, que es una necesidad el incremento del transporte ferroviario", exponen.

Del mismo modo, desde el punto de vista medioambiental también lo ven como una mejora, ya que "casa perfectamente con los objetivos de sostenibilidad porque es sacar de la carretera a los usuarios a la línea ferroviaria".

Ante estos datos de movilidad y a la espera de la realización del estudio propio, desde el Ayuntamiento de Huesca demandan una respuesta por parte del ministro de Transportes tanto a la reunión solicitada como al estudio que señala que la línea no es viable. Por ende, se preguntan si se hubiera denegado "si fuera en Cataluña".

¿Solución para la línea 2 del tranvía?

Una reclamación que también mantienen desde el consistorio zaragozano. La concejala de Movilidad, Tatiana Gaudes, reconoce que le da "envidia" la buena conexión que otras ciudades como Madrid o Barcelona tienen gracias a los servicios de cercanías: "Tenemos unas infraestructuras lo que nos falta es que se apueste por la compra de vagones y por poner en marcha esa red a las que entiendo que, dentro de un plan del Ministerio, se les tendría que sacar una rentabilidad", expone Gaudes.

Del mismo modo, lo ve como una solución para que no caiga todo el peso de inversión en movilidad en las arcas municipales: "No necesitaríamos tener esa burbuja de transporte público como tenemos en Zaragoza y que encima pagamos los Ayuntamientos".

Al igual, ve que la línea de cercanías supondría la conexión este-oeste de la capital mediante la Estación Delicias, Goya y Miraflores: "Se habla continuamente de crear una línea 2 del tranvía que son millones y millones de euros y tenemos una estructura ferroviaria que lo único que hay que hacer es comprar más vagones y explotarla, que encima la recaudación iría también al bolsillo de Gobierno de España", reclama.

A nivel más autonómico percibe la línea como una posible solución "a que muchísima gente no abandone su municipio para tener que venir a estudiar la carrera o a trabajar". Una reflexión que va acorde con lo señalado en el estudio de la AET, ya que daría una conexión frecuente con la capital aragonesa a alrededor de 12 municipios, más las paradas dentro de la capital.

Por ello mismo, Gaudes defiende que se debe "apostar" por la movilidad de las comunidades más despobladas ya que "puede ser la supervivencia de muchos pueblos".

Apostar por las inversiones

Una misma línea que mantienen desde el Gobierno de Aragón. El director general de Transportes, David Sánchez Fraile reclama que "el supuesto informe no ha tenido en consideración elementos como la potenciación de ese corredor en los próximos años con las importantes inversiones anunciadas en Zuera o Villanueva de Gállego -con la llegada de los centros de datos de Amazon Web Services y Vantage-, así como el desarrollo del nuevo hospital Royo Villanova".

Unos puntos que desde el estudio de la AET reclaman como potenciadores en el servicio ferroviario. Por ello mismo, desde el Ejecutivo aragonés reclaman al ministerio de Transportes que no les hayan respondido ante la demanda de tener acceso al informe que deniega la línea entre ambas ciudades.

"Los aragoneses merecen conocer los argumentos que, supuestamente, justifican esa decisión, porque otros estudios -haciendo referencia al expuesto por la AET-, indican exactamente lo contrario", concluye.