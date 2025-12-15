CHA se inclina por ir con sus propias siglas a las elecciones autonómicas en Aragón pero admite contactos con IU

CHA se inclina por ir con sus propias siglas a las elecciones en Aragón. La formación admite que ha habido contactos con IU, y aunque la decisión se cerrará en los próximos días, parece poco probable que los nacionalistas vayan a compartir papeleta el próximo 8-F.

Con Podemos no ha habido conversaciones, lo que a priori cierra la puerta a una gran coalición a la izquierda del PSOE. Además, con Izquierda Unida "solo se ha hablado una vez", por lo que, a estas horas, no hay nada "ni cerrado ni abierto".

Esta semana, CHA convocará un Comité Nazional Extraordinario, su máximo órgano entre asambleas, centrado en la elaboración de las candidaturas, el calendario y el proceso de primarias. La previsión es que ya la próxima se sepa quién formará parte de las listas de Zaragoza, Huesca y Teruel.

"Nos quedan días intensos de trabajo y reuniones para que la militancia y nuestros propios órganos tengan tiempo suficiente y puedan participar de manera segura en todo este proceso. Vamos a poner la participación siempre por encima de cualquier otra cuestión", ha aclarado la secretaria general de CHA, Isabel Lasobras.

Preguntada por si será candidata, la diputada ha asegurado que tiene que seguir valorando la decisión y que ella es "una militante más". Lo mismo ha dicho sobre Jorge Pueyo, diputado por Sumar. "Él tendrá que decidir, yo no puedo hablar en nombre de otras personas", señalaba.

La incógnita, en todo caso, no tardará mucho tiempo en desvelarse, ya que, por una simple cuestión de plazos, el nombre del cabeza de cartel deberá conocerse sí o sí antes de final de año.

"No ha tenido un proyecto sólido"

CHA cree que el adelanto es "un caprichito" de Jorge Azcón que va a costar a los aragoneses "y solo a los aragoneses" cuatro millones de euros, un dinero que "se podría haber dedicado a pagar infraestructuras educativas o sanitarias".

Para el partido, el adelanto electoral demuestra que "no ha tenido un proyecto sólido y fuerte", sino que ha gobernado "con vaivenes y dependiendo siempre de Vox". "Es un fracaso político sin precedentes en la historia de Aragón. Llevamos año y medio de parón, con leyes como la de Vivienda que ahora van a quedar en un cajón y comisiones como la del efecto de las nuevas tecnologías en la infancia y la adolescencia que no van a servir absolutamente para nada", ha aseverado la secretaria general.

Los nacionalistas también se han mostrado muy críticos con los "recortes en educación y sanidad" y las privatizaciones que, a su juicio, han marcado el Gobierno de Azcón. Tampoco comparten que se hayan hecho anuncios "a bombo y platillo" cuando no hay ni siquiera proyecto.

Como ejemplo han puesto el nuevo Hospital Royo Villanova, una de las grandes promesas del último Debate sobre el Estado de la Comunidad, o el nuevo centro de salud de los barrios del sur de Zaragoza. "Sabían que sin presupuesto era imposible llevarlos a cabo", ha denunciado.