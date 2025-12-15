Azcón disuelve las Cortes y convoca oficialmente elecciones el 8 de febrero: "Sin presupuesto no sería posible gobernar"

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, firma el decreto de disolución de las Cortes. Raúl Gascón DGA

Aragón irá oficialmente a elecciones el 8 de febrero. El presidente, Jorge Azcón, ha disuelto este lunes las Cortes ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo presupuestario con Vox.

Será la primera vez que la Comunidad vaya a las urnas de forma anticipada, poniendo fin a dos años y medio de legislatura marcados por los continuos desencuentros de los exsocios.

El decreto de disolución ha sido aprobado esta mañana en Consejo de Gobierno extraordinario y se publicará mañana martes en el Boletín Oficial de Aragón (BOA).

Durante semanas, PP y Vox han intentado alcanzar un acuerdo que diese a la Comunidad la estabilidad que necesitaba para llegar a 2027. Azcón llegó a presentar un proyecto "histórico" de 9.145 millones de euros con subidas de entre el 7% y el 9% en consejerías clave como Educación o Sanidad, pero los de Abascal se han mantenido en sus trece exigiendo un compromiso como el de Pérez Llorca en Valencia contra la inmigración ilegal y el Pacto Verde Europeo.

Tanto es así que durante la ronda de contactos, el portavoz de Vox, Alejandro Nolasco, terminó asegurando que Azcón parecía a veces "un presidente de Podemos". La respuesta del Gobierno no se quedó atrás, con el consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, reiterando una y otra vez que lo que pedía su interlocutor era imposible o, directamente, ilegal.

El propio Azcón ha comenzado su intervención recalcando que ese presupuesto era el que necesitaba Aragón, ya que no solo contenía inversiones récord sino que permitía seguir bajando impuestos y reducir deuda.

"Pero la oposición no valora el buen momento que vive la Comunidad ni está dispuesta a comprometerse", lamentaba.

Durante la ronda de contactos de la semana pasada solo consiguió sumar el voto del PAR. Fue ahí, ha recalcado el líder conservador, donde se vio la "voluntad real" de los partidos de aprobar el presupuesto.

Azcón ha acusado a partidos como el PSOE de inventarse "excusas peregrinas" para tumbarlo "no ahora, sino más adelante". "Los aragoneses no somos ilusos ni ingenuos. Los aragoneses merecen mucho más que todo esto. No se puede mejorar su vida sin presupuesto. Estar en el Gobierno sin presupuesto no es gobernar", ha subrayado, instando a Pedro Sánchez a tomar su mismo camino.

Por eso, convocar elecciones era "lo más sensato" y hacerlo en solitario permitirá "poner a Aragón en el centro del debate", una "buena noticia", según Azcón, para el futuro de la Comunidad.

El propio presidente aragonés se pondrá en contacto esta tarde con Casa Real para hacerle llegar su decisión. También se dirigirá a Sánchez y a Feijóo.

Aragón, territorio clave

Aragón jugará un papel clave en las 'elecciones en cascada' diseñadas por el PP de Alberto Núñez Feijóo para desgastar al Gobierno de Pedro Sánchez y sacarlo de La Moncloa.

La primera parada será ya este domingo con las elecciones en Extremadura, Aragón se situará en segundo lugar y después vendrán Castilla y León y Andalucía.

En la Comunidad, la campaña electoral empezará oficialmente el viernes 23 de enero. Hasta entonces, el PP podrá gobernar con normalidad, pero una vez llegue el 8-F pasará a estar en funciones, lo que le obligará a limitarse a la gestión ordinaria, sin posibilidad de comprometer nuevos gastos que no aparezcan en el presupuesto.

Azcón llegará a la cita con las urnas con las encuestas a su favor. La última encuesta de EL ESPAÑOL DE ARAGÓN, publicada este mismo mes, daba al PP entre 30 y 31 diputados y la posibilidad de elegir socio entre Vox y Aragón-Teruel Existe.

De cumplirse este resultado, el barón aragonés sería uno de los pocos líderes del PP que podría gobernar sin depender de los de Santiago Abascal, cumpliendo los deseos de Génova.

Movimientos en la izquierda

La disolución de las Cortes obligará a la izquierda a mover ficha. Aquí, todas las miradas se centran en la secretaria general del PSOE-Aragón, Pilar Alegría, que podría vivir su último Consejo de Ministros como portavoz este martes.

La previsión es que también deje la cartera de Educación para centrarse en la campaña de Aragón. Será la primera ministra que se exponga a unas elecciones desde el estallido de los escándalos de Koldo, Ábalos, Santos Cerdán y Leire Díez, y las encuestas no auguran buenos resultados.

Tanto es así que el PSOE podría quedarse con entre 17 y 18 escaños en Aragón frente a los 23 actuales.

La convocatoria anticipada también hará que la izquierda a la izquierda del PSOE deba decidir en tiempo récord cómo se presenta a los comicios. Concurrir por separado elevaría el riesgo de que algún partido termine quedándose fuera, aunque, dada la mala relación entre Podemos y Sumar en el plano nacional, las alianzas parecen, una vez más, improbables.

CHA tendrá que decidir si José Luis Soro repite como candidato -algo poco probable, de ahí que se lleve hablando meses del diputado Jorge Pueyo-, mientras que Podemos tendrá que buscar nuevo rostro tras elegir, hace escasas semanas, a Ricard Mitjana como nuevo líder autonómico.

Lo mismo ocurrirá en IU. Aquí es seguro que Álvaro Sanz no volverá a las Cortes, pudiendo recaer esa responsabilidad en la nueva coordinadora, Marta Abengochea.