Azcón descarta que las elecciones paralicen las inversiones milmillonarias en Aragón: "Cogemos impulso"

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, descarta que el adelanto electoral vaya a poner en peligro las inversiones milmillonarias anunciadas en los dos últimos años y medio.

"No contemplo que ningún proyecto se paralice. Lo que vamos a hacer es coger impulso para seguir desarrollando nuestras políticas", ha asegurado minutos después de firmar el decreto de disolución de las Cortes.

Azcón espera que de las urnas salga un Gobierno "más fuerte". Cree que los aragoneses valorarán lo ocurrido desde que el PP accedió al Gobierno y demostrarán que "hay una confianza" en su Ejecutivo "fruto de los hechos".

Su balance sobre estos 17 meses de Gobierno en solitario es "positivo". Cree, de hecho, que Aragón ha funcionado mejor con un Gobierno monocolor que con Vox. "Los resultados lo avalan", ha afirmado.

Con mensajes ya en claro tono electoral, el presidente aragonés ha defendido un Gobierno que apueste por el liderazgo de Aragón y su economía para seguir atrayendo inversiones y generar miles de puestos de trabajo, algo que revertirá en la mejora de los principales servicios públicos.

"Por primera vez, nuestras aspiraciones e ilusiones van a ponerse en el centro del debate. Tener elecciones solo en nuestra Comunidad va a ser una buena noticia para el futuro de Aragón", agregaba.

Preguntado por la polémica en torno a Forestalia, una de las empresas registradas la pasada semana por la UCO, Azcón ha asegurado que, como no puede ser de otra manera, respetarán el trabajo de los jueces y la Guardia Civil.

"Todo lo que se tenga que investigar contará siempre con la colaboración del Gobierno de Aragón", ha prometido, sin mencionar expresamente a Forestalia.

En este sentido, ha garantizado que todos los proyectos de inversión que lleguen al Pignatelli serán estudiados al detalle por los técnicos del Gobierno de Aragón para garantizar el "escrupuloso cumplimiento de la legalidad".

"Es necesario respetar sus informes. Cuando los gobiernos se dedican a elegir los proyectos que se impulsan y a cobrar mordidas, lo que hacen es perjudicar esos proyectos. Esa no es nuestra forma de actuar", ha recalcado.