La huelga de médicos en Aragón deja una guerra en las cifras de seguimiento y 180 operaciones canceladas

Los efectos de la primera jornada de huelga de los médicos en Aragón ya comienzan a conocerse. Los médicos convocados por Cesm Aragón y Fasamet estaban llamados a la huelga ante el Estatuto Marco impulsado por la ministra de Sanidad, Mónica García, pero también en la Comunidad tiene matices autonómicos ante sus condiciones particulares.

En este primer día se ha visto ya un vaivén de cifras entre el Gobierno de Aragón y el sindicato convocante. Según el departamento de Sanidad, han secundado la huelga un total de 560 efectivos de 3.575, lo que representa un 15,66%. Una cifra contraria a la que presenta Cesm Aragón, que la posiciona de hasta un 75% de seguimiento por parte de los profesionales sanitarios.

Los datos por provincias que ha compartido el Ejecutivo aragonés sitúan en 30 efectivos en huelga de 532 en Huesca (5,74%); en Teruel 36 de 402 (8,96%) y; 493 de 2.650 en Zaragoza (18,60%).

Por su parte, los representantes de los trabajadores valoran muy positivamente el seguimiento y denuncian que el Servicio Aragonés de Salud “está comunicando datos que no representan el seguimiento real, con una clara intención de dar una imagen distorsionada” y resaltan como punto clave que “se están realizando únicamente la actividad indemorable”.

Así, los sindicatos han señalado que en estos “datos oficiales” se está incluyendo como no huelguistas a los médicos que están prestando servicios mínimos, y que por ley no pueden sumarse a los paros. En algunos servicios, estos trabajadores suponen hasta el 60% de la plantilla y son del 100% en los básicos.

De la misma manera, se está considerando en esta información que están trabajando los médicos que están de vacaciones, baja laboral o libranza; o incluso a profesionales que “no existen”, como son las plazas vacantes concertadas en Teruel con Ribera Salud.

Asimismo, han detallado que en servicios como Pediatría o Digestivo, solo se están pasando consultas urgentes y de ingresados. Por su parte, en Atención Primaria, el seguimiento ha sido del 30% de los médicos.

180 operaciones canceladas

Donde se ha visto cierto impacto de la huelga es en la actividad quirúrgica de los hospitales aragoneses. Según ha explicado Cesmastse, en el caso de los quirófanos del Hospital Miguel Servet solo funcionan los mínimos, dos de fracturas y el de Urología, con el anestesista localizado, por un tumoral que han firmado no demorable.

En el bloque quirúrgico del Hospital Clínico Lozano Blesa, este martes funcionan 4 de los 19 quirófanos, al ser cirugías urgentes; los próximos días sólo funcionarán uno o dos. De la misma manera, en Teruel solo se ha trabajado en un quirófano, por una cirugía oncológico, y los demás han estado cerrados.

Ante esta actividad, el departamento que dirige José Luis Bancalero ha detallado que se han tenido que suspender un total de 180 operaciones en la jornada de mañana. Por otra parte, se han realizado 162, en las que se incluye las ejecutadas de urgencias.

Se trata del impacto de la primera jornada de huelga que se alargará hasta el viernes. Cuatro días de paros en plena epidemia de gripe y cuando se finaliza un puente festivo.

Así pues, durante cuatro días, los médicos y facultativos aragoneses harán paros para mostrar su malestar y reivindicar “condiciones laborales justas” hacia el Ministerio de Sanidad y el Gobierno de Aragón. Además, la huelga incluye concentraciones el miércoles 10 y el jueves 11 a las 12.00 ante la Consejería de Sanidad.