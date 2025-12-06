Vox exigirá a Azcón que lleve el techo de gasto a las Cortes: "Lo que ha hecho es un anuncio, queremos ver todas las partidas"

Vox exigirá al presidente de Aragón, Jorge Azcón, que lleve el techo de gasto a las Cortes para ver el presupuesto "al detalle". A su portavoz, Alejandro Nolasco, no le vale el "anuncio" de este viernes, por lo que parece poco probable que la formación dé su voto a favor "sin más información".

Durante la presentación de las cuentas, que crecerán hasta unos "históricos" 9.145 millones de euros, Azcón pareció dar a entender que si no conseguía apoyos suficientes en la ronda de contactos que abrirá la próxima semana, el techo de gasto ni siquiera llegará al Parlamento.

No quiso decirlo con estas palabras porque, como no se cansó de repetir, "cada día tiene su afán", pero la mayoría de los grupos de la oposición así lo entendieron.

Nolasco confirma que, a pesar de la crisis abierta por el despido de un asesor por publicar comentarios fascistas y racistas en sus redes sociales, irá al Pignatelli si Azcón le llama. Allí le instará a seguir el camino del nuevo presidente de la Comunidad Valenciana, Juanfran Pérez Llorca.

Su compromiso con Vox hacen pensar al partido de Abascal que el PP "ha cambiado de rumbo". Con todo, Nolasco echó en falta este viernes anuncios importantes.

No le basta, por ejemplo, con que se hable únicamente de la bonificación al 99% del Impuesto de Sucesiones para el grupo 2 cuando lo acordado era "la eliminación paulatina" de los grupos 3 y 4 de cara al final de la legislatura, para lo que quedaría, en el mejor de los casos, apenas año y medio.

Tampoco ha visto otras medidas que, en su opinión, deberían estar, como la prioridad en el acceso a la vivienda para los nacionales. Igualmente, insta a "cortar las subvenciones" a las oenegés ya en el presupuesto del próximo ejercicio. "Todo eso sería un buen punto de partida", señala.

A Nolasco le daría igual que el 'sello' de Vox se incluyese ya en el propio presupuesto o que se incorporase posteriormente en forma de enmiendas. Lo que tiene claro es que "los presupuestos se presentan en las Cortes".

"Lo que ha hecho hasta ahora ha sido un anuncio con los aspectos que él ha querido resaltar, y un presupuesto tiene un montón de partidas y de secciones. Mucho de lo que dijo ya nos lo había estado contando desde hace unos meses, tampoco sabemos muy bien cuál es la novedad", señala.

Sus siete votos serán decisivos para saber si Aragón tendrá nuevos presupuestos o irá a elecciones. Al PP no le valdrían únicamente los apoyos de Aragón-Teruel Existe, pero también buscará sus tres 'síes' como ya sucedió con el de 2024.

El problema, según su portavoz, Tomás Guitarte, es que Azcón no ha cumplido los compromisos más importantes de aquella negociación. Se refiere a la construcción de un búnker de radioterapia en el nuevo Hospital de Teruel y al añadido de 54 habitaciones individuales.

"En las últimas semanas hemos visto un cambio de actitud, pero es que llevan dos años mareando la perdiz", recuerda.

Como Nolasco, cree que el barón conservador ha presentado las cuentas "no de cara al Parlamento" sino "de cara a la opinión pública".

En la reunión con Azcón reclamará más partidas para el plan ordinario de carreteras, ya que eso, dice, "también tiene repercusión a la hora de poder acceder en un tiempo razonable a los servicios básicos".

Otra de sus prioridades será la política de vivienda. La formación lleva tiempo insistiendo en la necesidad de construir al menos cuatro viviendas en los municipios de menor tamaño para paliar la actual crisis. "Deberían ser ejecutadas al 100% por la DGA. Hay muchos ayuntamientos que no tienen recursos suficientes", remarca.

Al igual que Vox, considera que para decir 'sí' o 'no' a los presupuestos primero "habrá que estudiarlos". "Hay que entrar al detalle, esperamos que nos envíen el documento completo antes de la reunión. Si no, no podremos hablar seriamente. Si lo que espera son posiciones 'apriorísticas', nosotros no las tenemos", advierte.

El voto que sí parece garantizado es el del PAR. Su portavoz, Alberto Izquierdo, admitía este viernes que la música "suena bien", dado que los 9.100 millones de presupuesto se traducen en una mejor y mayor inversión en los servicios públicos y en todo lo que tiene que ver con mejorar la vida de los aragoneses.

"Vemos un cumplimiento claro de muchos de los acuerdos que firmamos en la investidura. La bonificación del grupo 2 de Sucesiones también era muy importante para nosotros", admitía.