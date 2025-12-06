Azcón cita a Vox el martes para negociar el presupuesto de Aragón: "Si no somos capaces, convocaremos elecciones"

Semana decisiva para Aragón. El presidente, Jorge Azcón, se reunirá con Vox este próximo martes para negociar el presupuesto de 2026, unos históricos 9.145 millones de euros que necesitarán a los de Santiago Abascal para salir adelante. Sus siete votos son imprescindibles para que la Comunidad tenga nuevas cuentas, y si la respuesta es 'no' tocará ir a elecciones.

El encuentro se producirá a las 17.00 y no será el único. Horas antes, el barón popular se verá con el PAR (11.30) y Aragón-Teruel Existe (12.35). Son los partidos que, ya sea total o parcialmente, apoyaron las cuentas de 2024; las que actualmente están en vigor.

Los tres diputados de Aragón Existe y el voto del PAR no serían suficientes para desbloquearlas, pero dejarían al PP a solo dos votos de la mayoría necesaria para atar los presupuestos y alargar la legislatura hasta 2027.

Azcón también se verá con los partidos de la izquierda, aunque no tiene ninguna esperanza de que terminen apoyándole. De hecho, el portavoz de CHA, José Luis Soro, ya le ha dicho que no irá al encuentro.

El diputado llegó a calificar el anuncio de "pantomima" y "propaganda" en su primera valoración. Para él, la fórmula elegida evidencia la debilidad, la improvisación parlamentaria y la falta de rigor institucional del Ejecutivo regional.

Con IU, el líder popular se reunirá el miércoles a las 10.30, con Podemos a las 11.35 y con el PSOE de Pilar Alegría, a las 17.00.

El propio Azcón ha reiterado este sábado que si no son capaces de entenderse convocará elecciones. Lo más probable es que se vote el 15 de febrero, aunque, por ahora, se resiste a hablar de fechas. Esto le obligaría a disolver las Cortes en cuestión de semanas. Antes, incluso, de la Navidad.

"Aragón vive un momento de crecimiento económico y atracción de inversiones como nunca. Lo que hemos hecho ha sido presentar un presupuesto que mejora la calidad de vida de los aragoneses. Tiene incrementos históricos en Sanidad, Educación y Políticas Sociales, pero también nuevos proyectos que mejoran la economía de la Comunidad", ha retirado.

En su opinión, todo esto es motivo suficiente para que los partidos se unan y haya responsabilidad suficiente para saber que ese momento que vive Aragón necesita de unos nuevos presupuestos.

"Yo voy a hacer todo lo posible para que se aprueben, pero si no lo conseguimos, lo lógico es que se convoquen elecciones. Creo, en todo caso, que no hay razones para que no se aprueben. Las cosas se han hecho bien", ha afirmado.

Preguntado por una convocatoria en febrero, ha recalcado que primero habrá que ver qué ocurre esta semana, un tiempo "más que prudencial" para comprobar qué partidos están dispuestos a aprobar los presupuestos y cuáles "pretenden bloquear": "No es bueno que prejuzguemos lo que va a ocurrir en esa ronda de conversaciones. El tiempo, evidentemente, es importante, pero lo fundamental es saber si hay posibilidad o no".

¿Podría haber entonces una campaña electoral en pleno invierno? "En Aragón llevamos el frío más o menos bien, estamos acostumbrados, no tenemos ese problema. Si hay que votar, votamos", ha avanzado.

Por otra parte, sobre el posible veto de Vox a María Guardiola ha resaltado que la democracia se basa "en entender el pluralismo político y respetar a todos, incluidos los adversarios políticos".

"Eso pasa por el mínimo común para seguir transformando nuestra sociedad. Merecería la pena que todos tuviéramos las prioridades claras y las del PP son indudables: hay que cambiar al Gobierno de España y Vox tiene que decidir si quiere hacerlo o bloquear comunidades en las que gobierna el PP", ha agregado.

Las posiciones

Vox exigirá al presidente de Aragón en la decisiva reunión del martes que lleve el techo de gasto a las Cortes para ver el presupuesto "al detalle".

A su portavoz, Alejandro Nolasco, no le vale el "anuncio" de este viernes, por lo que parece poco probable que la formación dé su voto a favor "sin más información".

El diputado echa en falta mayores compromisos. No le basta, por ejemplo, con que se hable únicamente de la bonificación al 99% del Impuesto de Sucesiones para el grupo 2 cuando lo acordado era "la eliminación paulatina" de los grupos 3 y 4 de cara al final de la legislatura, para lo que quedaría, en el mejor de los casos, apenas año y medio.

Mientras, Tomás Guitarte, de Aragón Existe, irá al encuentro con la 'espinita clavada' de los pocos avances conseguidos en los compromisos más importantes pactados para apoyar las cuentas de 2024.

"En las últimas semanas hemos visto un cambio de actitud, pero es que llevan dos años mareando la perdiz", señala.

Como Nolasco, cree que "hay que estudiar al detalle el presupuesto". "Esperamos que nos envíen el documento completo antes de la reunión. Si no, no podremos hablar seriamente. Si lo que espera son posiciones 'apriorísticas', nosotros no las tenemos", decía en declaraciones a EL ESPAÑOL DE ARAGÓN.

Algo mejor le suena la música al diputado del PAR, Alberto Izquierdo. "Vemos un cumplimiento claro de muchos de los acuerdos que firmamos en la investidura. La bonificación del grupo 2 de Sucesiones era muy importante para nosotros", admitía.

Lo importante, en su opinión, es que las nuevas cuentas se traducen en una mejor y mayor inversión en los servicios públicos y en todo lo que tiene que ver con mejorar la vida de los aragoneses.