Ángel, cazador, sobre la peste porcina africana: "Esperamos abatir 3.000 jabalíes durante el puente de la Constitución"

Los cazadores aragoneses esperan abatir hasta 3.000 jabalíes durante el puente de la Constitución. El presidente de la Federación Aragonesa de Caza, Ángel Nuño, confirma que en las próximas 72 horas se van a intensificar las batidas en las comarcas limítrofes con Cataluña para evitar que la peste porcina africana entre en la Comunidad.

El objetivo, como ya dijera la DGA, es reducir "notablemente" la población de jabalíes". Por eso, la Federación ha instado a sus socios a incrementar las cacerías, con la previsión de que entre este domingo y el lunes haya cacerías “en todos los términos que tienen montes del Gobierno de Aragón.

La actividad se concentrará especialmente en la zona de Sobrarbe, La Litera, Bajo Medio, Caspe y el Matarraña, ya que, si la peste entrara a Aragón, lo lógico sería que lo hiciese “por Cataluña”.

La idea es hacer una franja de contención “fuerte” que evite la propagación. Cazadores, ganaderos e instituciones esperan que así sea, ya que si la peste se extiende, sus efectos podrían ser especialmente graves para el PIB regional.

“Vamos a tomar todas las medidas que hagan falta para que no llegue. Lo importante es que hasta ahora no ha aparecido ningún positivo fuera de la zona cero”, apunta el presidente de la Federación de Caza.

Esto incluye incrementar la actividad “en todo el territorio”, de ahí que también se estén planteando acciones en puntos como las Cinco Villas, donde la importancia del sector porcino hace que exista una gran preocupación.

El Gobierno de Aragón ha prometido 30 euros por ejemplar abatido, aunque el colectivo está pendiente de ver el desarrollo del decreto anunciado por la Consejería de Javier Rincón.

Lo que se espera es que se habiliten una serie de puntos dentro del territorio aragonés para llevar los animales muertos y que se garantice la trazabilidad. Entre tanto, recalca Nuño, todo sigue igual, incluido todo lo referente al autoconsumo de carne.

En un fin de semana se pueden llegar a matar de 1.500 a 2.000 jabalíes. El último, solo en la provincia de Huesca se recogieron 700 ejemplares. “Pero es que la anterior fueron 1.000”, destaca.

Saber cuánta gente podría echarse a los montes estos días es bastante complicado, dado que, al margen de todos los federados, Aragón es “el paraíso de la caza social”. “A la zona del Pirineo suelen acercarse muchos navarros y catalanes", confirma.

Las medidas

El Gobierno de Jorge Azcón también ha anunciado que autorizará excepcionalmente el uso de visores térmicos y capturas mediante cercados de red como parte de su lucha contra la peste porcina.

Esta próxima semana, el Ejecutivo volverá a convocar a especialistas y responsables del ámbito sanitario y productivo para continuar desarrollando actuaciones coordinadas y evaluar la evolución de la situación.

Desde el Pignatelli insisten en que “Aragón está actuando con anticipación, responsabilidad y firmeza", dado que proteger al sector porcino es proteger empleo, economía y territorio”.

"En Aragón seguimos sin tener ningún caso, pero el escenario es de alerta y prevención", señalaba hace escasos días el titular de Ganadería.

A todas estas medidas se unen otras de vigilancia activa y pasiva. Las personas que se encuentren un jabalí muerto deberán respetar una distancia de seguridad, abstenerse de manipular el animal y llamar al 112 para facilitar su geolocalización.

Por otra parte, la DGA insiste en extremar la precaución y desinfectar "todos los materiales" que utilicen quienes se muevan a pie o en bicicleta por zonas de potencial contagio.

"Hay que hacerlo con las ruedas de las bicis y las suelas de los zapatos. Es un virus muy resistente y se puede transmitir a través de estos medios", subrayan desde el Ejecutivo.