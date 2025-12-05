El PP ve respaldada su gestión, Vox no se conforma y el PSOE espera que los aragoneses "se defiendan en las urnas"

La posibilidad de que Jorge Azcón pueda elegir entre Vox y Aragón-Teruel Existe para formar Gobierno en caso de convocar elecciones ha dejado una cascada de reacciones en Aragón.

Para el portavoz del PP en las Cortes, Fernando Ledesma, el resultado de la encuesta de SocioMétrica para EL ESPAÑOL DE ARAGÓN -que da a los conservadores entre 30 y 31 escaños- respalda "claramente" las políticas del Ejecutivo de Azcón.

"Entramos con la idea de mejorar los servicios públicos y desarrollar la Comunidad; construir un futuro positivo y con opciones", señala el diputado. También opina que el muestreo castiga a un PSOE que está "podrido por la corrupción económica, política y moral".

Para los socialistas, los entre 17 y 18 diputados que refleja el sondeo -de 5 a 6 menos respecto a los 23 actuales- no tienen nada que ver con los datos que manejan y sus percepciones a pie de calle. "Cuando se pongan las urnas se verá el resultado", dice su portavoz, Fernando Sabés.

En este sentido, recuerda que muchas encuestas decían que el PP iba a arrasar en las generales de 2023 "y es el PSOE quien gobierna". "Estamos seguros de que los ciudadanos se defenderán en las urnas del ataque de Azcón a los servicios públicos", agrega.

Vox repite el mantra de que no se fía de ninguna encuesta, pero los 11 diputados que recoge la de SocioMétrica coinciden, según su portavoz, Alejandro Nolasco, con lo que perciben en la calle y con lo visto en el "multitudinario mitin" de Santiago Abascal en Zaragoza.

"Pero no nos conformamos. Seguiremos trabajando para poder gobernar y aplicar el 100% de nuestro programa, porque entendemos que es lo más beneficioso para la seguridad, la vivienda y los servicios públicos de los aragoneses", subraya Nolasco, consciente de que, si se cumplen los pronósticos, el PP podría sumar con Aragón-Teruel Existe y llevar a Vox a la irrelevancia política.

Desde CHA, que cedería un escaño y se quedaría con dos, la encuesta confirma "el riesgo de que Aragón quede atrapado entre proyectos conservadores incapaces de aportar soluciones reales a los problemas del territorio". Así lo cree su secretaria general, Isabel Lasobras, que considera que, más allá del titular, lo preocupante es "que se siga dibujando un escenario de pactos de derechas que ya han demostrado recortes, recentralización y abandono del Aragón rural".

"CHA seguirá defendiendo un modelo propio, aragonesista y social centrado en los servicios públicos, el equilibrio territorial y la justicia social, frente a un PP más preocupado por asegurarse el poder que por construir un proyecto de futuro para Aragón, y frente a unos aliados que tampoco lo ofrecen", promete.

Las llaves del próximo gobierno podrían estar en manos de Aragón-Teruel Existe. Aunque parece seguir una tendencia a la baja -la última encuesta les daba cuatro escaños frente a los tres que retendrían de ir ahora a las urnas- su portavoz, Tomás Guitarte ve en el sondeo la confianza de los votantes hacia el trabajo que vienen realizando los tres diputados del grupo parlamentario.

"También estamos satisfechos de que empiece a calar en la opinión pública que el voto útil en Aragón es el de Teruel Existe y Aragón Existe, porque reforzar nuestra opción es la única manera de que se escuche la voz de todo el territorio en las instituciones. Y de que el Gobierno de Aragón se centre en conseguir que todo Aragón crezca", destaca.

De aquí a la convocatoria electoral, su principal reto será "seguir ilusionando". Tanto es así que el partido aspira a llamar la atención de quienes están desencantados por el actual clima de polarización política.

Para Ricard Mitjana, nuevo líder de Podemos en la Comunidad, el diputado que retendrían en 2026 demuestra que, en estos 14 meses, el equipo técnico ha sido capaz de cogerle el pulso a la organización. "Ahora empezamos un nuevo trabajo de crecimiento que veremos reflejado en futuras encuestas", augura.

IU es el partido a la izquierda del PSOE que más crece. Su nueva líder, Marta Abengochea, prefiere mostrarse cauta. Cree, no obstante, que esos dos diputados a los que apuntan las encuestas dan fe de su trabajo "serio" en las instituciones y su defensa "coherente" de los servicios públicos, los derechos laborales y el acceso a una vivienda digna con su participación activa en las movilizaciones que se están llevando a cabo en el territorio.

"Frente a la agenda regresiva que representan PP y Vox y ante un PSOE que no ilusiona, la alternativa pasa por una izquierda transformadora, capaz de ofrecer soluciones reales para la mayoría social", remarca.

El crecimiento de PP y Vox dejaría sin sitio en el Parlamento al PAR. Pero lejos de tirar la toalla, su portavoz, Alberto Izquierdo, se muestra tranquilo y convencido de que conseguirán al menos un diputado por Teruel y otro por Huesca. "Estamos absolutamente preparados y con el músculo tonificado", afirma.

Las encuestas, recordaba Izquierdo este jueves, "siempre han perjudicado al PAR", pero luego nunca se han hecho realidad. "Sería la primera vez que dan un resultado que el partido no supere y multiplica al menos por dos", dice el diputado. Como ejemplo pone los comicios de 2023. El Partido Aragonés tenía "cero" en todas las encuestas, logró un representante y "estuvo muy cerca de conseguir el segundo en la provincia de Huesca".