La oposición tacha los presupuestos de Azcón de "pantomima": "Busca controlar el relato frente a la ultraderecha"

La negociación del presupuesto de 2026 de Aragón empieza por mal camino. Es, al menos, lo que se desprende de las primeras reacciones de la oposición.

La portavoz adjunta del PSOE, Leticia Soria, ha criticado a Azcón por "anunciar antes que dialogar", algo que ya se ha convertido en "marca de la casa". Esto, sostienen los socialistas, ocurre pese a la "pasmosa debilidad parlamentaria que tiene" el PP.

La diputada ha hablado de "falta de institucionalidad, irresponsabilidad y poco respeto"; una auténtica "tomadura de pelo". En este sentido, ha recordado que el consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, dijo que se reuniría en agosto con el resto de grupos y que estando en diciembre "únicamente ha presentado el presupuesto a través de un plasma".

"Ni una llamada, ni una reunión ni búsqueda de consenso", ha dicho, criticando también una puesta en escena pensada "para controlar el relato" y no para buscar acuerdos.

Vox, cuyos votos serán decisivos para saber si Aragón tiene nuevo presupuesto o va a elecciones, ha echado en falta que ni el presidente ni el titular de Hacienda hayan mencionado una sola vez el "gravísimo problema de inmigración ilegal y delincuencia" que sufre la Comunidad.

"Queremos ver compromisos que dejen a cero el dinero para las oenegés que colaboran en el tráfico de personas, como ha hecho el presidente valenciano Pérez Llorca", ha subrayado su portavoz, Alejandro Nolasco.

También le preocupa que no haya habido ni una sola mención a la ordenación de las energías renovables. "Nos gustaría, por otra parte, que nos concreten cuánto se va a invertir en la limpieza de cauces de ríos y encauzamiento de barrancos en tramos urbanos. Y una última reflexión, si tan bueno es el presupuesto... ¿Por qué no lo presentaron antes del 1 de octubre de 2024 como marca la ley? Viene literalmente con 15 meses de retraso. Da la sensación de que el Gobierno de Aragón se avergüenza de su propio proyecto presentándolo tan tarde", ha dicho.

José Luis Soro, de CHA, ha visto "un PowerPoint sin ningún valor", algo que evidencia, a su entender, la debilidad, la improvisación parlamentaria y la falta de rigor institucional del Ejecutivo regional.

"CHA no va a opinar sobre actos de propaganda de Azcón: valoraremos el presupuesto cuando se apruebe el techo de gasto y el proyecto de ley llegue realmente a las Cortes… Es decir, probablemente, nunca”, añade.

Aragón-Teruel Existe, otro de los grupos a los que Azcón llamará prioritariamente, cree que el líder popular se ha olvidado del reequilibrio territorial. Por ello, ha adelantado que su grupo no respaldará las cuentas si no se incluyen mejoras en la financiación de infraestructuras en las que Aragón tiene un claro déficit como son las carreteras.

Guitarte ha reprochado también al Ejecutivo aragonés no haber cumplido compromisos previos con Aragón-Teruel Existe, como la construcción de un búnker de radioterapia en el nuevo Hospital de Teruel, que se incluyó, junto con el añadido de 54 habitaciones individuales, en los presupuestos de 2024.

A Álvaro Sanz, portavoz de IU, la "escenificación" del presupuesto le parece un nuevo capítulo "de la disputa por el relato con la ultraderecha".

A su juicio, lo primero que debe presentar el Gobierno ante las Cortes es el techo de gasto, y todavía no lo ha hecho. Sin ese paso, todo lo demás es “puro espectáculo”.

“Dice Azcón que quiere saber qué pensamos de los presupuestos: cuando los presente, después de traer a votación el techo de gasto, se lo diremos. IU es mucho más seria que tanta pantomima”, ha aseverado.

Mientras, Alberto Izquierdo (PAR) asegura que la música "suena bien", ya que se traduce en una mejor y mayor inversión en los servicios públicos y en todo lo que tiene que ver con mejorar la vida de los aragoneses.

"Vemos un cumplimiento claro de muchos de los acuerdos que firmamos en la investidura. La bonificación del grupo 2 de Sucesiones también era muy importante para nosotros", admite.