Vox captaría hasta un 10,5% de votos del PP y un 2,2% del PSOE: así se movería el mapa político de Aragón si hay elecciones

El mapa político de Aragón se parecería poco al actual si se convocasen hoy elecciones. El PP obtendría hasta 3 escaños más y Vox se dispararía a los 11, con un PSOE claramente a la baja que cedería de 5 a 6 diputados en las Cortes de Aragón. Pero, ¿de dónde saldría el voto que va a parar a los de Santiago Abascal? ¿Dónde iría el que pierde Pilar Alegría? La clave está en las transferencias de un partido a otro, esenciales para entender el Parlamento que saldría de la nueva cita con las urnas.

Vox y PP son, por este orden, los partidos que tienen mayores porcentajes de fidelidad. A Alejandro Nolasco volverían a votarle el 82,2% de quienes lo hicieron en 2023, mientras que con Jorge Azcón, la cifra bajaría al 76%. Algo parecido ocurriría con IU, que no se resentiría del cambio de liderazgo y amarraría al 74,2% de sus fieles.

En el PSOE, que también ha experimentado su propio proceso de renovación, pasando de la voz propia de Javier Lambán al liderazgo de la portavoz de Pedro Sánchez, sí hay cambios significativos. La fidelidad de voto se queda en el 66%, un porcentaje, en todo caso, superior al de Aragón-Teruel Existe (51,4%), CHA (47,6%) y Podemos (33,8%).

Llama la atención que hasta un 10,5% de quienes votaron al PP en 2023 apoyarían ahora a Vox de celebrarse elecciones. Es el partido que más votos 'roba' a los populares, siendo el resto (PSOE 1%, Aragón-Teruel Existe 1%) porcentajes mucho menos relevantes.

A la inversa, el trasvase es mucho menor: solo un 4,5% de quienes eligieron a Vox hace dos años se decantarían en 2026 por Jorge Azcón, lo que evidencia que el voto del PP tiene un carácter más institucional y el de Vox, uno más enérgico y visceral.

El dato explica, en gran medida, el crecimiento de la formación de Santiago Abascal, pero el PP no es el único partido del que bebe.

Los de Alejandro Nolasco captarían hasta un 2,2% de los antiguos votantes del PSOE, un castigo a Pedro Sánchez que vendría, principalmente, de los jóvenes y de todas aquellas personas que no han visto resueltos sus problemas (vivienda, empleo, okupación) con el Gobierno de coalición.

De Aragón-Teruel Existe también se llevarían un 5%, del PAR un 2,9%, de Podemos otro 2% y de los 'ex' de Ciudadanos, un 7,7%.

Todo esto obliga al PP a medir muy bien su discurso, algo que ya se ha visto a nivel nacional con temas como la inmigración, y que permite sacar pecho a los de Abascal con aquello de 'el original y la copia'.

A Azcón, los votos 'extra' respecto a los comicios de 2023 le llegarían, principalmente, de Vox (el citado 4,5%), del PAR (26,4%), de Aragón-Teruel Existe (6,1%) y de Ciudadanos-Tú Aragón (19,5%).

Los de Alberto Izquierdo perderían apoyos por los cuatro costados. A ese 26,4% que se iría al PP habría que sumar otro 20,6% que pasaría al PSOE, un 6% que elegiría a Tomás Guitarte y un 8,2% que, directamente, no votará, por citar varios ejemplos.

Esto se traduce en una fidelidad de voto que apenas llega al 23,6%, cifra que explica que los aragonesistas puedan quedarse fuera de las Cortes.

A la inversa, de hecho, el trasvase es prácticamente inexistente. Un 0,8% de los apoyos del PP en 2023 se decantarían esta vez por el Partido Aragonés, pero nada más: 0% en el caso de los del PSOE y mismo resultado en el de Vox, CHA, Aragón-Teruel Existe, Podemos, IU y Cs-Tú Aragón.

Para gobernar sin Vox, a Azcón le interesa un Aragón-Teruel Existe fuerte. ¿Y qué ocurriría con los de Tomás Guitarte? El grueso de sus votantes (51,4%) estaría en quienes ya les eligieron. De los grandes partidos apenas se llevarían nada: un 1% del PP, un 0,9% del PSOE y otro 1% de Vox, pero con Podemos (10,6%), Cs-Tú Aragón (7,7%) y el PAR (6%) tendrían mejor suerte.

Otro de los datos más sorprendentes de la encuesta de SocioMétrica para EL ESPAÑOL DE ARAGÓN son los dos diputados de IU. La formación doblaría su representación actual a costa de Podemos, a quien arrebataría un 20,7% de los votantes, y del PSOE, que cedería un 1,7%.

El hecho de que todavía no haya elecciones convocadas hace que haya altos porcentajes de indecisos. Los valores más altos se dan entre quienes votaron a CHA (22%), donde además hay otro 6,6% que dice que votará en blanco, y aquellos que se decantaron por Ciudadanos-Tú Aragón (15,4%).

La comparativa

Entre tanto movimiento también resulta interesante comparar qué dicen las encuestas actualmente con lo que decían el 23 de abril. Entonces, los datos de SocioMétrica daban al PP una fidelidad del 82%, seis puntos más que ahora, mientras que la del PSOE era del 70%, siendo del 66% en la actualidad.

Vox también ha empeorado ligeramente sus números (82,2% frente al 84% de entonces), el PAR ha remontado 4 puntos al pasar del 19% al 23,6% y Aragón-Teruel Existe ha saltado del 49% al 51,4%.

Ficha técnica:

Tamaño muestral:

1.200 entrevistas en Aragón, (500 en Zaragoza ciudad, 100 en Huesca ciudad, 100 en Teruel ciudad, y 500 en el resto de municipios, de forma proporcional a sus censos).

Fecha de campo:

Campo: 24-28 noviembre 2025.

Sistema de entrevista:

CAWI con cuotas prediseñadas de sexo y edad mediante paneles online cruzados.

Márgenes de error:

<3% para voto y resto de ítems.

+- 1 diputado para escenarios de gobierno.