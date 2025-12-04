El PP para los pies a Vox en Aragón: "No vamos a irnos a la extrema derecha, hay líneas rojas que no pasaremos"

Bermúdez de Castro, este jueves en el Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón. E. E.

El consejero de Hacienda del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, ha querido ser este jueves especialmente claro con Vox: "No vamos a irnos a la extrema derecha para aprobar el presupuesto, tenemos líneas rojas que no vamos a pasar".

Contestaba así a su portavoz, Alejandro Nolasco, que este miércoles se abría a acuerdos con Azcón tras el pacto PP-Vox en Valencia... si se asumían sus postulados.

El diputado instó a Azcón a aclarar si compartía los compromisos alcanzados con Pérez Llorca sobre inmigración y el Pacto Verde Europeo para desbloquear su investidura.

Para Bermúdez de Castro, Vox se equivoca, ya que "sigue en la dinámica de que el PP es el enemigo". "Intentan sustituirlo. En vez de hacer oposición al Gobierno de Sánchez tratan de desgastar por todos los medios al Partido Popular", ha censurado.

En su opinión, la rueda de prensa de Nolasco de este miércoles "le define como político". "Se pega todo el rato hablando sobre Valencia y cuando le preguntan sobre Baleares dice que solo habla de Aragón", ha remarcado.

El titular de Hacienda ha defendido un proyecto de centroderecha moderado y ha insistido en que las cuentas de 2026 se negociarán desde la centralidad y pensando en gobernar para todos los aragoneses.

"Ya nos gustaría poder limpiar cauces, pero es que hay una legislación nacional que hay que cumplir. Por eso, estamos negociando con la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) para poder limpiar de manera legal. Si Nolasco no se mete con el tractor a hacerlo él es porque sabe que es ilegal, pero vamos, no me calentéis mucho más", ha llegado a decir.

El consejero también ha tenido que morderse la lengua al valorar la nota de prensa de Vox en la que anuncia que no irá al homenaje póstumo a Javier Lambán de esta tarde.

El escrito sostiene que "ningún miembro que haya formado parte del Partido Socialista es digno merecedor de un premio cuya motivación es premiar a aquellas personas, entidades, asociaciones o instituciones que hayan destacado especialmente en la defensa, promoción, estudio y difusión de los valores constitucionales y democráticos".

Es más, acusa al PP de utilizar esta distinción para "blanquear la historia criminal y presente infame del Partido Socialista de Pedro Sánchez".

"La nota de prensa se define por sí sola. Quien la ha escrito se retrata y no hay que decir mucho más. Cada párrafo está plagado... Prefiero no calificarlo", ha asegurado.

Techo de gasto

Bermúdez de Castro ha confirmado que la presentación inminente del presupuesto y el techo de gasto, de la que se lleva hablando semanas, será, ahora sí, inminente, aunque previsiblemente no irá al Consejo de Gobierno extraordinario de este viernes.

En los últimos días se ha tenido que cambiar el borrador para incluir la subida salarial a los funcionarios. "Para 2026 habíamos previsto el 2,5% y será solo del 2%, pero para este año pensábamos que iba a ser del 2% y ha sido del 3%. Tenemos que recalcular todas las nóminas hasta el 31 de enero de 2026", ha razonado.

Relación con Vox

Todo el mundo, ha dicho el consejero, sabe cómo están ahora mismo las relaciones con Vox: "Antes de ayer echó para atrás el techo de gasto en Baleares, en Extremadura han tenido que ir a elecciones... Nosotros estamos dispuestos a aprobar un presupuesto, pero siempre, insisto, desde la centralidad y la normalidad".

A este respecto, ha recordado que del 100% de los recursos autonómicos solo se pueden mover entre un 3% y un 5%, lo que obliga a buscar puntos en común. "Si para sacarlo adelante tenemos que tomar alguna medida que provoque el desplazamiento súbito del Gobierno hacia un lado que nos suponga la pérdida de la centralidad, no lo vamos a hacer", ha manifestado.

Con todo, ha querido recalcar que la retirada de las licencias a los hoteles que alojaban inmigrantes "no ha sido ninguna exigencia de Vox", ya que "no hay ningún tipo de diálogo".