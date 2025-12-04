Los médicos de Aragón exigen condiciones justas y convocan 4 días de huelga: "Queríamos dialogar y se nos ha ignorado"

Los médicos y facultativos de Aragón están “agotados, quemados y al límite” y reclaman condiciones justas al Gobierno autonómico. Con el objetivo de defender sus derechos laborales, los sindicatos médicos de la Comunidad, Fasamet y CESM, han convocado cuatro días de huelga del 9 al 12 de diciembre, coincidiendo con las fechas de la huelga nacional contra el borrador del Estatuto Marco presentado por el Ministerio de Sanidad.

El pasado mes de octubre se celebraron dos días de huelga contra esta Ley Básica Estatal, pero ahora, en fase de negociación con las Comunidades Autónomas, se convoca una huelga autonómica a la que están llamados todos los médicos y facultativos A1 de Aragón.

Los motivos de la huelga, según ha expuesto este jueves la secretaria general de CESM Aragón, Mercedes Ortín, “son muchos”.

En primer lugar, el precio de la hora de guardia, ya que los profesionales de Aragón están entre los seis peores pagados a nivel nacional. También se exige recuperar la carrera profesional, para el personal fijo y temporal, con el desbloqueo del nivel IV (desde el 2007) y la negociación de un nivel V.

Mercedes Ortín señala que hay un “problema histórico desde 2010” con las pagas extra que se tienen que paliar. “Sufrimos un recorte que 15 años después nos ha llevado a tener una pérdida retributiva de 20.000 euros”, ha expuesto.

También se reclama un acuerdo de mejora en las prestaciones de la Seguridad Social durante el tiempo de incapacidad temporal por contingencia común, al igual que hacen ya otros servicios autonómicos de Sanidad.

Otro punto es el abono de los complementos retributivos (trabajo nocturno, festivos, guardias) íntegros, en las pagas extras, ya que ahora el Salud no lo hace, incumpliendo las sentencias del Tribunal Supremo que lo establecen.

Igualmente, rechazan las “formas de la consejería de Sanidad” y consideran que el Ejecutivo “ha legislado sin escuchar a los médicos” y ha sido “incapaz de negociar”

A su vez, recuerdan que junto a las reclamaciones al Gobierno de Aragón, la huelga se dirige a las medidas del Ministerio de Sanidad con el borrador de Estatuto Marco, entre ellas, la regulación de las jornadas y las guardias. Frente a las 35 horas semanales establecidas generalmente para los trabajadores públicos, impone a los médicos hasta 45 horas semanales de promedio por las guardias obligatorias. Además, estas no cotizan para la jubilación, impidiendo adelantar esa edad.

Por ello, los sindicatos entienden que la huelga es “el último recurso” para reivindicar sus derechos. En este aspecto, los doctores Beatriz Forniés e Ismael Gil, miembros del Comité de Huelga, han subrayado que no solo los médicos son los más perjudicados, sino que lo son los pacientes. “No podemos atenderles como se merecen”, ha declarado Forniés.

“No pedimos privilegios, pedimos condiciones justas”, han continuado desde el Comité de Huelga. “Los médicos estamos quemados, si seguimos así habrá peor atención y menos calidad”, ha avisado el presidente de Fasamet, Leandro Catalán.

Sin negociación

Los sindicatos han expresado su actitud favorable para sentarse a dialogar con Sanidad y abordar la negociación para evitar un conflicto sanitario en Aragón. Sin embargo, han confesado que el Comité de Huelga no ha sido citado para ello.

De esta forma, señalan que aunque Bancalero quiera “responsabilizar a los médicos del perjuicio a la sociedad por la huelga”, hace una semana que se convocó en Aragón y hace un mes a nivel nacional y aunque los sindicatos se han abierto al diálogo, han sido “ignorados”:

El consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, mostró el pasado miércoles su sorpresa con la convocatoria de huelga y recordó entonces que hace unos meses se habían alcanzado acuerdos con los sindicatos en la mesa sectorial. Ante estas declaraciones, la secretaria general de CESM Aragón, ha respondido que esas medidas se adoptaron “sin contar con los médicos y con sindicatos sin representantes”.

En este punto han incidido los protagonistas, detallando que los representantes sindicales que negocian no son médicos y estos profesionales “jamás permitirían estas condiciones”, ha asegurado Beatriz Forniés.

Servicios mínimos

En cuanto a los servicios mínimos, Mercedes Ortín ha reconocido que “la asistencia estará garantizada y los recientes DUAP funcionarán con normalidad al 100%”.

Todavía se está a la espera de la publicación de estos servicios en el BOA, pero mandan un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos porque las cosas urgentes se van a atender y estos servicios mínimos serán superiores a otras huelgas al ser varios días.

Pese a ello, han pedido a la sociedad que “entiendan de quien es responsabilidad” y por qué han llegado hasta ese punto: “Si hemos llegado a la huelga es porque la situación es muy grave, porque para los médicos el paciente es lo primero. Luchamos por nuestra dignidad y por su seguridad”.

Además de los paros, la huelga incluye concentraciones el miércoles 10 en la plaza de la Convivencia, ante la Consejería de Sanidad, y el viernes 12 ante Delegación del Gobierno en la plaza del Pilar, ambas a las 12.00. Los estudiantes de medicina en la Universidad también se van a sumar a la huelga.

En definitiva, los representantes médicos llaman a todos los médicos a sumarse a la huelga y “unidos defender la profesión y mejorar la sanidad pública” para fidelizar médicos y que los más jóvenes no tengan que irse fuera de Aragón buscando mejores condiciones.