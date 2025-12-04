Marisa Lázaro, viuda de Lambán: "Javier actuó con valentía por el camino menos fácil y eso a veces es incómodo"

Aragón ha rendido homenaje este jueves a título póstumo a Javier Lambán. Su viuda, Marisa Lázaro, el exvicepresidente Alfonso Guerra y el presidente Jorge Azcón han puesto palabras al emocionante recuerdo al exdirigente autonómico, galardonado con el premio Gabriel Cisneros por su defensa de los valores democráticos.

Su tierra, Ejea de los Caballeros, ha tenido un papel protagonista. Al fin y al cabo, forjó su manera de ser y de pensar, y allí tejió sus afectos y amistades. "Allí quiso vivir siempre", ha dicho Lázaro.

La viuda del también expresidente del PSOE-Aragón ha agradecido al popular Jorge Azcón el reconocimiento. Javier no está, ha dicho, pero sí su testimonio vital.

"Ha dejado su pensamiento, su posición ante las cuestiones que le importaban. Actuó con valentía por el camino quizás menos fácil y militó en la coherencia de defender lo que consideró justo. Eso, a veces, es incómodo, muy incómodo, pero también es tranquilizador con uno mismo, con su conciencia e inteligencia", ha dicho en una clara alusión a sus constantes desencuentros con Pedro Sánchez.

Lázaro ha recalcado que no es más leal quien dice lo que se quiere escuchar, sino quien aporta su pensamiento propio para ofrecerlo a la reflexión. "Javier aceptó cuando le tocó estar al lado de la mayoría, al igual que lo hizo cuando estuvo en minoría", ha continuado, insistiendo en que "a veces es más fácil callar, pero él no lo hizo".

También ha tenido palabras de agradecimiento para el actual consejero de Sanidad, José Luis Bancalero. Nunca le podrá agradecer lo suficiente lo que se preocupó por Javier. "Pusiste el afecto y la empatía que necesitábamos", ha afirmado, destacando también su calidad humana y la de todo el personal que atendió al barón socialista, ya fuera en Zaragoza o en Ejea de los Caballeros.

Igual de emocionadas han sido las palabras de Alfonso Guerra. "Me siento muy honrado de contribuir a este homenaje. Me cuesta hablar de él sin tenerlo aquí con nosotros. No os resulte extraño que la nostalgia, la melancolía y la tristeza pueda velar mis ojos mientras os hablo", avanzaba.

Guerra ha recordado "su vida de entrega" y ha subrayado que lo que pasó -en referencia a su cáncer-, tan triste e injusto "no puede contaminar de amargura aquellos felices años". El exvicepresidente ha definido a Lambán como una persona singular, un hombre de convicciones y práctico que sabía su posición en cada momento.

"Fue un hombre claro en todo, también a la hora de enjuiciar los linchamientos, no entendía de posiciones equilibristas", ha agregado.

En este sentido, ha remarcado que su espíritu no se cansó antes que su cuerpo, que trabajó sin descanso para dejar escritas sus memorias y que se entregó para finalizar "su espléndido trabajo sobre la reforma agraria durante la Segunda República". "No se perderá su alma, su verdad, su legado de ejemplo y amor", ha prometido.

Igualmente, ha ensalzado su espíritu luchador: "Su familia, amigos y paisanos pueden estar orgullosos de haberle tratado. Qué singular y extraordinaria persona tuvimos el privilegio de conocer".

La emoción ha podido con él cuando se ha dirigido a la familia. A ellos les ha dicho que "no podemos aspirar a llenar el vacío de Javier". "Solo quiero que sepáis que vuestra soledad también es nuestra, y que su recuerdo también es nuestro. Fue un abuelo que fue ejemplo y lección. Cuánto desearía poder hablar con él de los males que aquejan al mundo y a la patria", ha resaltado.

También ha tomado la palabra el presidente de Aragón, Jorge Azcón. El dirigente popular lo ha definido como un aragonés clave, un servidor público que antepuso la Constitución y la democracia por encima de los intereses personales o partidistas.

"No eligió un camino fácil para defender la Constitución. Para él, estaba por encima de las siglas y las personas, de todas las personas. Frente a los intentos de erosionarla y menoscabar las competencias de Aragón, defendió firmemente su cumplimiento", ha recordado.

Tako y Serrat

La música del homenaje la ha puesto Tako, un grupo que lleva en sus genes primigenios su pertenencia a la Ejea de Lambán. También se han escuchado canciones de Serrat, del que Lambán era un gran amigo y admirador.

Durante el acto, celebrado en la sala de la Corona del Edificio Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón, también se han proyectado fragmentos de su última entrevista y de sus intervenciones públicas como presidente de la Comunidad.

A él han asistido numerosas autoridades civiles y militares de Aragón. Además de los miembros del Gobierno de Aragón ha habido una nutrida representación del PSOE aragonés, esta vez sí con Pilar Alegría, que no asistió al homenaje del Senado. También han acudido jueces del procés y dos de los aragoneses que participaron en las cortes constituyentes, premiados en anteriores ediciones.

Todos ellos se han ido a casa con un recuerdo impagable: un pequeño libro con el retrato oficial de Lambán y el último discurso que pronunció en un acto institucional.