Joaquín Echeverría, padre del 'Héroe del Monopatín', sobre la hazaña de su hijo: "Quiero que su muerte sea útil"

La Fundación DENAES y el grupo parlamentario de VOX en Aragón celebran este jueves un homenaje a Ignacio Echeverría, conocido como 'El Héroe del Monopatín', asesinado el 3 de junio de 2017 durante los atentados terroristas de Londres. El acto ha tenido lugar a las 17.30 horas en la Sala Goya del palacio de la Aljafería y forma parte del ciclo 'Coraje', dedicado a destacar ejemplos reales de defensa de los valores occidentales frente al terrorismo.

El acto ha contado con la participación del padre del joven, Joaquín Echeverría, quien ha agradecido la oportunidad de seguir difundiendo el legado de su hijo". "Él era un hombre bueno y tuvo la oportunidad de demostrarlo. Yo quiero que su muerte sea útil… estoy intentando darle presencia, intentar que sus valores se perpetúen en la sociedad", ha expresado.

Por su parte, el diputado de Vox Aragón David Arranz ha destacado el significado del homenaje y el valor del testimonio que difunde la familia Echeverría. "Estamos honrados con la presencia de don Joaquín Echeverría, porque también su generosidad es la que está difundiendo ese mensaje, ese testimonio de su hijo, y creemos que es un testimonio muy valioso para la gente joven y para todos", ha declarado.

Arranz ha insistido en que Ignacio representa un ejemplo claro de principios. "Es un modelo de valores, de principios, de bondad, generosidad, valentía y entrega. Son valores que deberían estar en alza, los que nos hacen mejores como sociedad", ha afirmado.

El diputado ha recordado también la trascendencia del gesto heroico de Ignacio durante el atentado. "Queremos conectarlo al tema de Occidente, del terrorismo yihadista, que es realmente el mal al que se enfrentó. Salvó cuatro vidas. No nos olvidemos nunca de eso", ha asegurado.

Además de Joaquín Echeverría y David Arranz, en el homenaje ha participado también el portavoz de VOX en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco. Durante el acto, han compartido su visión sobre los "valores" que perpetúan acciones como la de Echeverría en una mesa redonda.