La exposición de Goya es un éxito "sin precedentes" en el Palacio de la Aljafería: acumula más de 300.000 visitantes

La exposición "Goya, del Museo al Palacio" ha cumplido su primer año en el Palacio de la Aljafería (Zaragoza) con más de 300.000 visitantes llegados de todos los continentes, una cifra récord para una muestra en Aragón. La exhibición continuará abierta mientras duren las obras de reforma del Museo de Zaragoza, de donde procede la colección.

El presidente del Gobierno aragonés, Jorge Azcón, ha destacado el alcance internacional de la muestra, que considera "un atractivo internacional para Aragón", y ha asegurado que la respuesta del público "así lo demuestra". Para el Ejecutivo, esta iniciativa reafirma el compromiso con el bicentenario de Goya "con capitalidad aragonesa".

Las obras del pintor se distribuyen por la zona cristiana de la Aljafería, donde dialogan con el monumento histórico que las acoge. La presidenta de las Cortes, Marta Fernández, recordó que desde que se anunció el cierre temporal del Museo de Zaragoza tuvo claro que "el mejor lugar donde esos cuadros de Goya debían permanecer era el Palacio de la Aljafería".

73.000 turistas aragoneses

Durante este primer año, cerca de 185.000 visitantes procedieron de España, con casi 73.000 aragoneses. La muestra mantiene un importante tirón internacional, con alrededor de 117.000 turistas, principalmente de Francia, Italia, América del Sur y América del Norte.

El carácter dinámico de la exposición ha sido clave para mantener el interés, incorporando obras invitadas del Museo de Huesca y de colecciones privadas. Entre ellas han pasado por el Salón del Trono piezas como el "Retrato de José de Cistué y Coll", "Virgen con el niño" o el actual "Retrato de Luis de Borbón".

Jorge Azcón ha subrayado que el éxito de la iniciativa es fruto de la colaboración institucional con las Cortes de Aragón. Marta Fernández, por su parte, afirma que la exposición es "la muestra más visitada de la historia en Aragón", un logro que cumple uno de sus objetivos de legislatura.

El proyecto nació tras el anuncio del cierre del Museo de Zaragoza en 2023. Una comisión mixta de especialistas de Gobierno y Cortes coordinó el traslado y adaptación de las obras a la Aljafería, garantizando el máximo respeto patrimonial. La inauguración tuvo lugar el 4 de diciembre de 2024 y generó un enorme interés social.

Además de la exposición principal, la Aljafería ha albergado programaciones culturales paralelas como el ciclo "Goya al natural. Sonidos y movimiento", que reunió música y danza en junio, o la iniciativa gastronómica "La tapa entra en Palacio", celebrada en septiembre y que permitió "saborear" obras emblemáticas del pintor.

De cara al futuro, Marta Fernández reconoce que "superar esta exposición no será fácil", pero asegura que ya trabajan en nuevas iniciativas culturales de alto nivel. Su objetivo, afirma, es dar continuidad al impulso cultural abierto por "Goya, del Museo al Palacio" y preparar la transición "cuando Goya vuelva del Palacio al Museo".