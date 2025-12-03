Lío en Aragón por la retirada de licencia a cuatro hoteles que acogen a migrantes: "No impide que sigan con su actividad"

Algunos inmigrantes en el hotel París, en el barrio del Gancho de Zaragoza. E.E Zaragoza

Nuevo revuelo en Aragón por la acogida de personas migrantes. Aunque en esta ocasión, el choque político ha sido entre el Gobierno de Aragón y el Ejecutivo Central. Las alarmas han saltado a raíz de que la Dirección General de Turismo y Hostelería del Gobierno autonómico haya retirado la licencia de hotel a cuatro establecimientos que daban alojamiento a estas personas.

La decisión de retirar el permiso turístico de estos hostales -según aseguran desde la consejería de Turismo y ha adelantado El Periódico de Aragón- se ha tomado a raíz de unas inspecciones en las que se ha comprobado que estos establecimientos no cumplían con las características originales por las que fueron inscritos.

Esto quiere decir que los cuatro establecimientos, actualmente, no desarrollaban su actividad turística y no cumplían con algunos de los requisitos técnicos que exige la normativa vigente como, por ejemplo, tener accesos independientes, ascensor y escalera principal de servicio o espacios comunes diferentes. Por otra parte, desde el área de Manuel Blasco, aseguran que estos hoteles no disponían de la compartimentación adecuada, contraviniendo lo dispuesto en la Ley del Turismo de Aragón (TR 1/2016) y el Reglamento de establecimientos hoteleros (D 14/2018).

Este es el fundamento jurídico -señalan- de las acciones que se han emprendido para formalizar la baja de los establecimientos en el registro de Turismo de Aragón. Unas actuaciones que pretenden "exclusivamente" dar cumplimiento a la legalidad vigente, con el fin de dar de alta a estos establecimientos en la categoría o con la naturaleza jurídica que obedezca al uso para el que ahora se están destinando.

Y, ello, aseguran que "no impide que sigan con la actividad que desarrollan actualmente". Es decir, que la formalización de la categoría no afecta a la hora de seguir dando asilo a personas migrantes.

Sin embargo, esta manera de proceder parece ser que no le ha cuadrado a todas las partes. Así lo ha expresado, por su parte, el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi Espada, quien ha asegurado que el uso hostelero es compatible con el alojamiento de inmigrantes y que "es algo que se hace desde hace mucho tiempo"

Asimismo, ha querido lanzar una reflexión en tres palabras: "La primera es derechos humanos, la segunda es economía y la tercera es solidaridad entre territorios".

Con la primera, Espada ha expuesto que "estas personas que llegan pidiendo asilo están huyendo, lo piden porque no pueden vivir en sus países por una situación de guerra". Con la economía, el secretario de Estado ha recordado la falta mano de obra en muchos sectores a nivel nacional, pero también "aquí en Teruel y en Aragón". "Por lo tanto, también son un activo que necesitamos", ha declarado.