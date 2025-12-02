Mediaset celebrará las campanadas de 2026 en Formigal con Sandra Barneda y Xuso Jones

Para dar la bienvenida a 2026 Mediaset ha elegido como escenario el Pirineo aragonés. Sandra Barneda y Xuso Jones serán los presentadores de las campanadas de fin de año en Telecinco y Cuatro.

La presentadora de 'La isla de las tentaciones' y el 'influencer' han dado la noticia este martes 2 de diciembre, desde las propias pistas de esquí de Aramón.

"Unas campanadas en este enclave, rodeados de nieve, van a salir fenomenal", ha comentado Barneda. "Además, este año, Marchica se celebrará a partir de las 22.30 y estarán Luc Loren y Carlos Jean pinchando, va a ser un fiestón", ha añadido Xuso Jones.

Presentación de las campanadas de Mediaset en Formigal. Fabián Simón

Los presentadores darán las uvas en Formigal, desde la zona de Marchica, y los telespectadores disfrutarán de planos de la iglesia de Sallent de Gállego dando las campanadas.

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, también ha estado en la presentación del evento, sacando a relucir las bondades de la zona. "Estamos encantados de que Mediaset venga al Pirineo aragonés, a nuestras estaciones de esquí", ha agradecido.

"Subir al Pirineo significa hacer un plan sano, de deporte con familia o amigos, y significa hacer un plan divertido", ha afirmado. "Este año, además, es muy importante, porque hemos hecho una inversión de récord. El turismo de nieve es muy importante en todo el Pirineo, y hay años que la climatología no siempre acompaña a la temporada de esquí, y este año hemos puesto en marcha más de 1.000 cañones de nieve", ha explicado Azcón.

Jaime Guerra, director de la División de Producción de Contenidos de Mediaset España, ha explicado que para la emisión del programa "se trasladará un equipo de 100 personas".

El director se ha mostrado entusiasmado con la zona escogida para la emisión, y ha recordado el refrán 'Año de nieves, año de bienes', augurando un gran 2026.