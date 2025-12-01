Cerdán cobró 100.000 euros en comisiones ilegales por la demolición de una antigua universidad de Zaragoza

El exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, habría cobrado 100.000 euros de comisión por la demolición de la Universidad Laboral de Zaragoza. Así se desprende del análisis que ha hecho la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de las importantes cuantías que recibió a través de Servinabar, de la que era socio desde 2016.

Según publica 'El Confidencial', Acciona habría pagado al exnúmero 3 de Pedro Sánchez hasta 6,7 millones de euros en comisiones ilegales, entre los que estarían estos 100.000 euros por intermediar en el proyecto.

El derribo de la antigua Universidad Laboral, iniciado en octubre de 2023, permitió transformar este icónico centro formativo, en el que estudiaron miles de aragoneses desde su construcción y puesta en funcionamiento a finales de la década de los 60 hasta 1997, en una vasta plataforma logística donde ya se han instalado gigantes como Inditex.

Estos 100.000 euros de comisión se unen a las menciones a Aragón que aparecían en los dos últimos informes de la UCO. En el más reciente, conocido hace escasas semanas, aparecían los nombres de Javier Lambán, del presidente de la Diputación de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero; del alcalde de Remolinos, Alfredo Zaldívar, y del actual concejal del Ayuntamiento de Zaragoza Alfonso Gómez Gámez.

Se les nombraba por una operación vinculada a la Mina Muga y a la gestión de sus residuos, que la trama quería depositar en la localidad zaragozana de Remolinos. Todos, no obstante, han negado cualquier tipo de ilegalidad e implicación.

Según las pesquisas de la UCO, la empresa vinculada a Cerdán no ejecutó ninguna obra pero ayudó a Erri Berri SL, una empresa navarra especializada en derribos, a conseguir el contrato con Acciona.

De acuerdo con 'El Confidencial', Servinabar percibió dos pagos de Erri Berri SL. El primero, de 50.215 euros en el cuarto trimestre de 2023 y el segundo, de 49.277, a principios de 2024. En ambos casos, las sumas se justificaban como "gestiones comerciales y de desarrollo técnico".

Desde Erri Berri SL, en cualquier caso, se defiende la legalidad de los pagos y recuerdan que se trató de una operación entre privados y no de una adjudicación pública como las otras obras que investiga la Guardia Civil.

Al detalle

La propia compañía presume en su página web de esta demolición. Se habla de la Laboral como una "mini-ciudad" con más de 70.000 metros cuadrados para derribar.

"El primer edificio, demolido en mayo, ha sido la residencia para profesores, con asistencia de autoridades y prensa. En total serán 7 meses hasta la finalización del proyecto. A fecha 11 de agosto ya estaban demolidos 9 edificios, incluido el edificio principal", puede leerse todavía en su página oficial.