Aragón se refuerza contra la peste porcina: contratará al menos 12 veterinarios más para revisar todas las explotaciones

Aragón contratará al menos 12 veterinarios más para reforzar los controles en las explotaciones ganaderas ante los casos de peste porcina africana detectados en Cataluña. Actualmente son cuatro los que se dedican exclusivamente a esta tarea, una cifra que se triplicará en las próximas semanas.

Por el momento se está estudiando si el refuerzo se hará a través de alguna empresa pública o mediante un contrato de emergencia. Además, se está hablando con la Federación de Caza para llegar a un acuerdo o protocolo que permita intensificar la caza del jabalí “priorizando determinadas zonas”.

El consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Javier Rincón, ha reunido este lunes a las principales organizaciones agrarias y cooperativas agroalimentarias de Aragón, así como a la Asociación de Alimentos y Bebidas de la Comunidad, para abordar la última hora del episodio.

Los colectivos han trasladado al Gobierno de Aragón su inquietud por la situación, que obliga a extremar todas las precauciones. Desde el Ejecutivo autonómico insisten en que la enfermedad no afecta al ser humano y en que, por tanto, la carne de cerdo se puede consumir con total tranquilidad.

Con todo, desde la DGA van a impulsar una campaña de comunicación y a reforzar el trabajo de control y asesoramiento en materia de bioseguridad. “Vamos a seguir haciendo un esfuerzo para revisar todas las explotaciones e intentar que tengan las mejores condiciones posibles”, ha destacado Rincón.

El problema, a juicio del consejero, es que sigue faltando tiempo e información. Hay que ver, por ejemplo, si los focos se concentran en Cerdanyola del Vallès, algo que sería “muy positivo”, o si hay más casos fuera de ese perímetro.

Por ello, el titular de Agricultura y Ganadería ha instado al ministro Luis Planas a impulsar una estrategia nacional y convocar a una reunión de urgencia a las comunidades más afectadas.

El mensaje es, en estos momentos, de tranquilidad, pero también de preocupación, ya que este es un sector muy importante para Aragón.

Según ha avanzado el consejero, desde la Dirección General de Medio Natural se ha sacado una instrucción para que los agentes de protección de la naturaleza sepan cómo proceder en caso de que aparezcan animales muertos.

De acuerdo con la directora general de Calidad y Seguridad Alimentaria, Aitziber Lanza, se harán dos tipos de inspecciones diferenciadas: una pasiva controlando los animales muertos que se vayan encontrando y una activa y más exhaustiva en las zonas más cercanas a Cataluña.

Efecto en las exportaciones

Las exportaciones a China, Corea del Sur y Filipinas están garantizadas mientras no aparezcan casos en Aragón. Con Japón no ocurre lo mismo, y eso, ha reconocido Rincón, es un problema, ya que es el tercer mercado más importante para la Comunidad.

El consejero ha lamentado que desde el Gobierno de España no se haya hecho nada más para evitar esta situación. Especialmente teniendo en cuenta que la enfermedad "llevaba tiempo en Europa". "Dentro de lo posible, cabía que un día llegara a España", ha razonado.

Desde la DGA no descartan habilitar ayudas para los afectados aunque, de momento, no se está en ese punto. Pese a todo, el Gobierno aragonés garantiza que, llegado el caso, se reaccionará con rapidez y se sacará el decreto que corresponda. "Hoy por hoy no tenemos una crisis sanitaria. El problema va a ser económico", ha incidido Rincón.

Noticia en actualización

