Más de una hora de espera para vacunarse contra la gripe: "Vivo con una persona mayor y es seguridad para los dos"

Los pasillos del Hospital Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza se han desbordado este sábado en la primera jornada de vacunación sin cita previa contra la gripe y el Covid. Mayores y familias enteras han acudido a protegerse de los virus, sobre todo, tras una semana en la que se ha declarado la gripe como epidemia y se ha activado el nivel de alerta 2 en la provincia de Zaragoza.

María Pilar ha sido una de las que se ha sorprendido al ver la larga fila que recorría los pasillos del hospital. En su caso, ha optado por vacunarse tanto por motivos laborales como familiares. “Para mí es muy importante la vacunación por el trabajo y porque convivo con una persona mayor. Es seguridad para los dos”, ha contado.

Una larga espera tenían por delante María José y Carlos, pero ello no ha impedido que aprovechen este sábado para vacunarse de gripe y Covid. “Este año parece que la gripe viene más potente y es necesario que todo el mundo esté vacunado para evitar que se llenen los hospitales y las urgencias. Es importante que la gente esté vacunada”, resaltan.

Valentina también ha optado por acudir a vacunarse acompañada de su marido y sus dos hijos, junto a otro que ya estaba inmunizado previamente. Ella, además, trabaja con niños pequeños, por lo que conoce de primera mano la importancia de las vacunas. “En nuestro trabajo todo el mundo está vacunado. Vivimos en sociedad y hay que pensar también en los otros. Unos amigos acaban de pasar una gripe muy fuerte y lo han pasado mal en casa”, advierte.

Largas filas para vacunarse contra la gripe y el Covid en Zaragoza Raúl Gascón E. E.

Estos son solo algunos ejemplos de la multitud de gente que ha acudido a vacunarse contra la gripe y Covid este sábado en el Hospital Nuestra Señora de Gracia. La jornada, para la que no es necesaria tener cita previa, se alargará hasta las 19.00 y se repetirá este domingo desde las 9.00, también en Huesca, Sabiñánigo y Alcañiz.

“Se han superado todas las previsiones, pero no las vacunas que teníamos preparadas. Tenemos unas 600, pero el servicio provincial va trayendo más conforme se vayan gastando las neveras. Hemos duplicado los puntos de vacunación, de dos a cuatro”, ha apuntado la directora de Enfermería del Salud, Mayte Clares.

Este año, la cobertura de vacunación de mayores de 80 años se mantiene en niveles similares a los de la campaña pasada y en los niños menores de ocho años ya supera el 35%. Sin embargo, en el tramo de 60 a 80 todavía se espera dar un empujón durante esta jornada sin cita previa y en las próximas semanas.