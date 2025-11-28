Aragón reclama frente a la ministra de Vivienda más suelo para construir: "Podríamos impulsar 2.000 viviendas más"

La vivienda es uno de los principales problemas de la sociedad española y la mayor preocupación de los más jóvenes. En este aspecto, las instituciones públicas impulsan medidas para facilitar el acceso a la vivienda de aquellos colectivos con menos posibilidades.

En Zaragoza se están llevando a cabo diferentes proyectos en materia de vivienda y este viernes, la ministra de Vivienda del Gobierno de España, Isabel Rodríguez ha visitado la capital aragonesa para contemplar el avance de las obras de 112 viviendas de alquiler asequible en el paseo Vicente Cazcarra, las cuales se entregarán en junio de 2026 y que están financiadas por fondos NextGenerationEU.

Las viviendas son de 1, 2, 3 y 4 dormitorios, con la máxima certificación y la calificación Passivehaus Plus. El presupuesto de la actuación asciende a 9 millones de euros, de los que 3,57 proceden de fondos europeos del Plan de Recuperación. El precio máximo a pagar por los futuros inquilinos será de 6,66 euros por metro cuadrado de superficie útil.

Isabel Rodríguez ha estado acompañada de la Ministra de Educación, Pilar Alegría, del delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, del consejero de Fomento y Vivienda del Gobierno de Aragón, Octavio López y del concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, entre otros.

Durante la visita, tanto Octavio López como Víctor Serrano han solicitado a la ministra de Vivienda la concesión de más suelo para construir.

El consejero, al hilo del Plan Estatal de Vivienda, ha hecho referencia a esa situación: “He solicitado la posibilidad de incorporar al plan de Aragón algunos suelos que hay en Zaragoza en los que podríamos construir casi 2.000 viviendas más”.

Por ello, le ha transmitido que puede “estar segura” de que si el Gobierno de España aporta suelo al plan de Vivienda, podrá “fiscalizar la gestión y estar encima de la misma”, a la vez que Aragón podría meter “un número importante de viviendas a ese plan”. En definitiva, llegar a hacer proyectos “muy interesantes”.

En ese sentido, López ha destacado que se debe coger “una senda de ejecución de vivienda pública que no pare durante los próximos 14, 15, 16 años a un ritmo de 1.000 o 1.500 viviendas”.

Además, ha manifestado de nuevo su apoyo al artículo 15 del Plan Estatal de Vivienda, el único que aplicará Aragón, porque permite transformar los suelos dotacionales dedicados a determinados equipamientos para hacer vivienda rotacional pública. “Nos hemos puesto en colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza, con el Ayuntamiento de Huesca y con el Ayuntamiento de Teruel para llevar adelante concesiones demaniales a 75 años”, ha asegurado.

Por su parte, Víctor Serrano ha sido claro con la demanda de Zaragoza: “Los retos pasan por el suelo y, sobre todo en las ciudades más grandes porque esos suelos cuenten con la electrificación, con las condiciones de suministro y enganche de energía más adecuadas. Para poder afrontar esos retos, Zaragoza va a necesitar de la ayuda del Gobierno de España y va a necesitar que se pongan a su disposición más suelos y que se haga en las mejores condiciones energéticas”.

“Quiero animar al Gobierno de España a que esa parte de industrialización que ya ha puesto en marcha lo complete con más fondos, porque estoy seguro de que desde los ayuntamientos vamos a tener capacidad de hacer más vivienda si somos capaces de industrializarla y si se confía en nosotros para poder poner en marcha todos esos recursos”, ha instado el concejal.

Al final de su intervención, Serrano ha trasladado su lealtad y colaboración con el Gobierno nacional, aunque ha recordado que “Zaragoza no ha recibido ningún suelo estatal para hacer vivienda, pero sí ha sido generosa a la hora de modificar su planeamiento urbanístico para que el ministerio, a través de SEPES y SAREP, ponga en marcha grandes desarrollos urbanísticos que van a permitir que aumente la capacidad del Gobierno de España para hacer vivienda”.

En concreto, esta modificación del plan general va a dotar a la ciudad de suelo para la construcción de 850 viviendas. Además, otra reciente modificación del plan parcial en Torrero permite que el Ministerio pueda acoger 62 nuevas viviendas.

“Nos gustaría tener más recursos, nos gustaría tener más suelo porque creo sinceramente que lo sabemos gestionar, que las cifras lo demuestran”.

Herramientas para limitar los alquileres

Ante estas solicitudes, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha señalado que también ella tiene peticiones. En concreto, ha pedido al Gobierno de Aragón que aplique la Ley de Vivienda y que use todas las herramientas que esta prevé para bajar el precio de los alquileres y acabar así con la “angustia” de las familias inquilinas.

“Ante un bien esencial, las administraciones públicas no podemos mirar hacia otro lado cuando ese bien esencial se come las rentas de las familias. Por tanto, mi petición es que se utilicen todos los instrumentos legales que hoy existen en España y los tenemos y están funcionando para limitar el crecimiento de los precios de alquiler”, ha subrayado.

También ha concretado que la declaración de zona tensionada implica la activación de un paquete de medidas extraordinarias para revertir una situación de dificultad en el acceso a la vivienda.

Adhesión de Aragón al Plan

Por otra parte, el consejero de Vivienda aragonés ha mostrado su disposición a que Aragón se adhiera al nuevo plan estatal de vivienda, siempre que este permita articular acciones que respondan a las necesidades de Aragón, tal como se está haciendo con el Plan Aragón Más Vivienda 2024-2030, que ha permitido impulsar más de 2.300 viviendas en dos años y medio y que superará las 5.000 al finalizar la legislatura.

“Cuando la ministra habla de apostar por la vivienda pública, desde Aragón no tenemos nada que objetar, cuando habla de multiplicar por tres los recursos destinados a vivienda, nada que objetar tampoco, porque en la comunidad autónoma ya estamos haciendo un gran esfuerzo económico en esta materia”.

Eso sí, el consejero aragonés ha supeditado la adhesión final de Aragón al Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 a que el proceso de negociación con el Ministerio derive en acuerdos satisfactorios para las necesidades de Aragón. “Mi opinión es intentar conseguir que podamos participar de ese plan el mayor número de comunidades autónomas, siempre que se respeten los programas específicos que tenemos en cada comunidad autónoma para intentar ajustarlos a cada realidad”.

Finalmente, Octavio López ha vuelto a contraponer el modelo regulatorio que propone el Ministerio con el de inyectar oferta al mercado de la vivienda que se está desarrollando en los 43 municipios más turísticos de Aragón, donde se promueve vivienda pública de alquiler asequible para trabajadores del sector. “Aragón es una comunidad que no tiene absolutamente nada que ver con Cataluña, con Madrid, con el País Vasco o con Baleares”, ha señalado el consejero, quien considera en base a estudios y opiniones cualificadas que limitar los precios desde la administración expulsa viviendas del mercado del alquiler, reduciendo la oferta y elevando aún más los precios.

No obstante, durante la cita los protagonistas han puesto en valor y han agradecido la colaboración entre las instituciones para dar solución a una preocupación social en España y Europa. Igualmente, han insistido en la importancia de la colaboración público-privada en estas construcciones.