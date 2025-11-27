Unos bocadillos en mal estado dejan 35 intoxicados en una empresa de la provincia de Zaragoza

Los bocadillos fueron consumidos en una empresa de la provincia de Zaragoza. E. E.

Unos bocadillos en mal estado han dejado 35 personas intoxicadas en una empresa de la provincia de Zaragoza. El brote de gastroenteritis por Norovirus, notificado a través del Boletín Epidemiológico de Aragón, habría provocado un cuadro de diarrea a los afectados.

El episodio se notificó a la Sección de Higiene Alimentaria para la correspondiente inspección y toma de muestras. Según el boletín, los bocadillos se adquirieron en un bar-restaurante y fueron consumidos en una empresa de la provincia.

En la mayoría de los casos, los síntomas suelen durar de 1 a 3 días. Además de diarrea, este tipo de gastroenteritis, también conocida como gripe estomacal, suele provocar náuseas, vómitos, calambres, fiebre y dolor de cabeza.

Generalmente, los síntomas aparecen entre 12 y 48 horas después de la exposición al virus.

En este tipo de situaciones, la complicación más importante suele ser la deshidratación por la pérdida de líquidos a causa de los propios vómitos y la diarrea.

Este, en todo caso, no es el único episodio relevante de la última semana. El Boletín también notifica un brote de gastroenteritis aguda en una residencia de mayores de la provincia de Huesca, con 18 personas afectadas -14 residentes y 4 trabajadores-, de un total de 120 y 40 respectivamente.

Tres de ellos, según indican desde la DGA, han precisado asistencia hospitalaria. Tras lo sucedido, se han indicado las medidas preventivas oportunas para la contención del brote.

Por otra parte, en la última semana también ha habido un brote de gripe en una residencia de la provincia de Zaragoza. Se han notificado 14 casos y se han dado las recomendaciones oportunas al centro en cuestión.