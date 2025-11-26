"No hay fecha": Aragón aleja la presentación del techo de gasto y el presupuesto de 2026

Aragón sigue sin aclarar cuándo presentará el techo de gasto y el proyecto de presupuestos de 2026. Azcón lleva semanas prometiendo que se conocerán de forma "inmediata", pero este miércoles, la vicepresidenta, Mar Vaquero, ha asegurado que, por el momento, "no hay fecha".

La DGA ha celebrado esta mañana el primer Consejo de Gobierno desde que se anunció el objetivo de déficit, pero el techo de gasto no ha sido uno de los asuntos a tratar.

"Si el presidente no concretó la fecha, yo tampoco", ha contestado Vaquero al ser preguntada sobre si el proyecto se conocerá antes del puente de la Constitución.

Tampoco ha aclarado si las cuentas se llegarán a votar en las Cortes o si Azcón pulsará el 'botón rojo' de las elecciones anticipadas si ve que no tiene apoyos suficientes para sacarlas adelante.

Lo único que está claro, según dijo el propio líder autonómico, es que Aragón tomará "sus propias decisiones" e irá a las urnas en solitario y no junto a otras comunidades como Castilla y León o Andalucía.

Pese a que Vox sigue negándose a negociar tras el polémico despido de su asesor por publicar mensajes racistas y fascistas en redes sociales, la vicepresidenta ha recalcado que el Ejecutivo mantiene el talante y la búsqueda de consensos.

Vaquero ha confirmado que Azcón se reunirá con los portavoces parlamentarios, aunque no ha aclarado el formato ni la fecha, que se decidirá cuando se presente el presupuesto.

La titular de Economía ha querido restar importancia al hecho de que el techo de gasto no haya ido a este Consejo de Gobierno: "Se puede celebrar en cualquier momento otro de carácter extraordinario".

Desde la DGA aseguran que los tiempos siguen sin estar definidos, lo que hará que la Comunidad tenga que prorrogar su presupuesto actual, aprobado en 2024, a partir del 31 de diciembre.

La espera, ha dicho Vaquero, obedece a la búsqueda de certezas de que puedan prosperar. No en vano, Azcón lleva semanas repitiendo que serán "los mejores presupuestos", con incrementos "históricos" para reforzar los servicios públicos, especialmente la sanidad y la educación.