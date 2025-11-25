Doble protesta feminista contra la violencia machista en las calles de Zaragoza: "Los derechos no caducan"

El feminismo ha salido a la calle este 25-N por partida doble en Zaragoza. El centro ha sido escenario de no una sino dos protestas contra la violencia machista: una concentración en la plaza de España y una manifestación que ha recorrido las principales calles de la ciudad a ritmo de batukada.

Decenas de personas han desafiado a la lluvia para recordar que "los derechos no caducan y las sentencias, tampoco". Con paraguas y muchas ganas de reivindicar, mujeres, y también hombres, han recordado "a las que ya no están" -con especial mención a Eugenia, asesinada a principios de mes en Zaragoza- y han mostrado su compromiso con todas aquellas que "necesitan saber que no están solas".

La primera de las protestas, apoyada por CNT Zaragoza, CCOO Aragón, Abolicionistas Aragón y UGT Aragón, ha contado, incluso, con una performance con la que se han escenificado las dificultades que, cada día, se encuentran las víctimas de violencia machista a la hora de pedir una ayuda o acceder a una oposición.

Con ella pretendían denunciar la "violencia institucional", que no deja moratones pero "es igual de devastadora". "Las instituciones que no protegen también golpean", se leía tras la pancarta de esta primera concentración.

A ella han asistido Lola Ranera (PSOE) y una nutrida representación de concejales del grupo socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza, la portavoz de Zaragoza en Común, Elena Tomás, o Isabel Lasobras, de CHA.

Aunque ha habido quien ha echado en falta "más jóvenes" en la concentración, el mensaje ha sido claro. "En este 25-N no queremos mensajes grandilocuentes, queremos medidas reales, vidas seguras y un compromiso firme los 365 días del año", decían en el comunicado.

En él también subrayaban que las víctimas de violencia machista no son números sino vidas arrebatadas, familias rotas y ausencias que no deberían existir.

"Sabemos que muchas de estas violencias se sostienen porque se mezclan con la precariedad, la dependencia económica, la soledad y la indiferencia social. Vemos a mujeres que no pueden denunciar sin arriesgar su vivienda, su trabajo o la estabilidad de sus hijos e hijas. Vemos a mujeres que callan porque cualquier otra opción parece más peligrosa", lamentaban.

La sensación es que "falta mucho por hacer", de ahí la importancia de este 25-N. 'Vivas, libres y sin miedo' ha sido el lema tras la gran pancarta de la manifestación posterior, un grito unánime contra esta lacra que también se ha oído en las calles de Huesca y Teruel.