El Constitucional da vía libre a que el PAR pueda preguntar a Azcón en las Cortes: "Esperamos una disculpa"

El Tribunal Constitucional ha dado la razón al PAR en su batalla por poder participar en las sesiones de control al Gobierno con preguntas directas al presidente Jorge Azcón. Desde hace un año, esta formación no puede promover estas cuestiones por negativa de la Mesa de las Cortes, lo que les llevó a emprender una lucha judicial por lo que consideraban que era una “vulneración de nuestros derechos”.

En concreto, el Tribunal Constitucional considera que la Mesa de las Cortes y la Junta de Portavoces negaron “sin justificación suficiente” el derecho del PAR a formular una pregunta al presidente del Gobierno en un pleno del Parlamento. La Mesa, presidida por Marta Fernández, de Vox, no consideró al PAR como un grupo parlamentario de la oposición, y no aceptó su pregunta.

El partido presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional al considerar que se estaban “vulnerando sus derechos” al no poder hacer preguntas al presidente de Aragón en los plenos de las Cortes. Ahora, los magistrados dan la razón al PAR.

El portavoz del PAR, Alberto Izquierdo, no ha escondido que está “muy satisfecho” con la sentencia. “Está en el Gobierno aquel que se sienta en el Consejo de Gobierno, por lo que el PAR no está en el Gobierno y tiene derecho a preguntar al presidente como el resto de grupos”, ha apuntado en rueda de prensa.

Ante ello, Izquierdo ha señalado directamente a la presidenta de las Cortes, de quien critica que “la segunda autoridad” de Aragón “no supo separar lo político de su cargo”. “Prefirió ser de Vox antes que presidenta de la Cortes, y tomó parte ante la salida de su grupo del gobierno. Esperamos una disculpa”, ha subrayado.

Del mismo modo, desde el PAR también piden explicaciones a la magistrada mayor, Carmen Rubio, por “hacer informes contrarios a derecho”. “Se ha vulnerado el derecho de un partido a la participación política. Es gravísimo. Es la primera vez que las Cortes pierden, con sentencia firme, una cuestión como esta. Se han malintencionado informes sin criterios objetivos suficientes”, ha incidido.