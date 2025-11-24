Confirmado por el Gobierno de Aragón: la mascarilla vuelve a ser "recomendable" en Zaragoza por el avance de la gripe

Aragón volverá a recomendar el uso de mascarilla en residencias, hospitales y centros de salud de Zaragoza ante el avance de la gripe.

La orden, firmada por el consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, se publicará "en breves fechas" en el Boletín Oficial de Aragón (BOA).

La normativa entrará en vigor en la provincia de Zaragoza de forma inmediata, mientras que en las provincias de Huesca y Teruel será de aplicación cuando se supere el umbral epidémico.

Lo que establecerá, concretamente, será la máxima recomendación de uso de mascarilla por parte de los profesionales que prestan servicios en los centros sanitarios, sociosanitarios y centros de servicios sociales especializados, durante cualquier actividad que suponga atención directa a la ciudadanía, como medida de autoprotección y para evitar contagios.

Además, se autoriza a la dirección de estos centros a establecer como obligatorio el uso de la mascarilla para los profesionales citados cuando se considere necesario en función de su evaluación de riesgo, plan específico de actuación o plan de contingencia, en su caso.

Desde el Ejecutivo aragonés recalcan que se establece como altamente recomendable el uso de la mascarilla al resto de profesionales de estos centros en el ejercicio de cualquier otra actividad que no suponga atención directa a la ciudadanía y se desarrolle en esos centros, así como a pacientes y usuarios.

También para los ciudadanos en su conjunto como medida de protección en el acceso a los centros sanitarios, sociosanitarios y centros de servicios sociales especializados, así como en espacios interiores con aglomeraciones de personas.

En este sentido, desde Sanidad recuerdan que para quien no está recomendado el uso de mascarilla es para los menores de 6 años.

Los datos, al detalle

Entre el 10 y el 16 de noviembre, la incidencia era de 40,7 casos por cada 100.000 habitantes, una cifra que quedaba por debajo del umbral de epidemia. Sin embargo, en solo unos días ha crecido hasta los 63,4, situándose ya por encima de los límites previstos.

El dato es más alto incluso en la provincia de Zaragoza, con 76,1 casos por cada 100.000 habitantes, de ahí que el riesgo se haya elevado a nivel 2.

La semana anterior se registraron 147 urgencias por este motivo. Fueron apenas un 1,1% del total, pero la situación obliga a estar vigilantes.

La vacunación, en cifras

La vacunación contra la gripe avanza, mientras tanto, de forma desigual. Entre los mayores de 80 años alcanza el 61,67%, pero de los 60 a los 80 se queda en el 25,38% y en los niños de 6 meses a 5 años no pasa del 25,38%.

En esta campaña, la vacunación escolar frente a la gripe se ha ampliado, pasando de los 29 centros escolares a 127. También se ha ampliado la vacunación a los tres cursos de educación infantil, respecto a dos cursos el año pasado (primero y segundo de educación infantil).

El número total de alumnos a los que se ha ofrecido la vacunación de gripe escolar ha sido 8.572. La participación se ha llevado a cabo a través de solicitud en Salud Informa, y el número de participantes ha sido en total 2.973 niños y niñas.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.