Aragón votará en solitario si va a elecciones anticipadas: Azcón confirma que no las hará coincidir con otra comunidad

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha confirmado este lunes que si la Comunidad va a elecciones anticipadas concurrirá en solitario y no junto a otras comunidades autónomas.

"En Aragón tenemos que tomar nuestras propias decisiones", ha declarado en una entrevista en el programa 'Más de uno' de Onda Cero.

Esto hace que el calendario se reduzca considerablemente. Sobre todo si se tiene en cuenta que el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, prevé convocarlas el 15 de marzo y que Andalucía podría tener las suyas entre mayo y junio.

Febrero y marzo serían, por tanto, los meses con más opciones, aunque para 'llegar a tiempo' habría que disolver las Cortes y activar la maquinaria en cuestión de semanas.

La primera opción, ha dicho Azcón, sigue siendo aprobar un nuevo presupuesto. Pero ya ni siquiera se confirma que las cuentas vayan a llegar a las Cortes de Aragón.

"Vamos a recorrer el camino para ver hasta dónde somos capaces de llegar", ha declarado el también presidente del PP-Aragón al ser preguntado sobre el futuro de la Comunidad.

Azcón insiste en que el presupuesto se conocerá "en días" y que si ha dicho eso "será así". Respondía de esta forma al recordarle que María Jesús Montero también decía lo mismo y sigue sin haber presentado los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Este mismo lunes se verá hasta qué punto se han tensado las negociaciones con Vox. Santiago Abascal protagonizará esta tarde un mitin en el que se podrá ver si hay algún signo, por mínimo que sea, de acercamiento o si, por el contrario, como parece probable, el partido va directamente a la confrontación con el PP.

Una vez se conozca el presupuesto, los populares iniciarán una ronda de contactos. Empezarán por los grupos que apoyaron las cuentas de 2024, las que están ahora en vigor, desconociéndose si entablarán también conversaciones con el PSOE de Pilar Alegría, Podemos, CHA e IU.

Con los socialistas, que este viernes activaron su maquinaria electoral en la Comunidad, parece haber pocas opciones. La propia Alegría aseguraba hace escasas semanas que era poco probable que apoyaran el techo de gasto, por lo que hablar de un 'sí' al presupuesto se antoja tremendamente complicado.

Para el líder regional en Aragón hay "pocos motivos para convocar elecciones" y a nivel nacional, "sobradas razones" para hacerlo. Azcón insiste en que la situación que vive la Comunidad es "absolutamente excepcional" y que no hay razones para aprobar unas nuevas cuentas, de ahí que le gustase que las generales fueran mañana y las autonómicas, en 2027.

Como viene repitiendo en las últimas semanas, el proyecto de presupuestos que ya tiene sobre la mesa su Ejecutivo "no es muy distinto al de 2024". "Es mejor, ya que recoge aumentos históricos en Sanidad, Educación o Servicios Sociales", ha recalcado.

En estos momentos, la previsión es darlo a conocer entre esta semana y la que viene. El Ejecutivo tiene ya las cifras necesarias para fijar el techo de gasto, por lo que ahora todo depende de los tiempos que maneja internamente el PP. En circunstancias normales, la tramitación del presupuesto requeriría de aproximadamente dos meses, lo que hace imposible que esté antes del 31 de diciembre. Esta vez, sin embargo, todo está en el aire.