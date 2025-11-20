La AEMET activa el primer aviso amarillo por nevadas en el Pirineo: hasta 10 cm de espesor y temperaturas de -10ºC

El Pirineo oscense volverá a vestirse de blanco, según un nuevo aviso especial de la Aemet por el cual se esperan nevadas incluso en las cotas más bajas.

Estas nevadas prometen ser las primeras en llegar este otoño a muchas zonas del Pirineo, pudiendo ver un aviso amarillo generalizado que cubre de este a oeste el norte de la provincia de Huesca.

La acumulación de nieve podrá llegar hasta los 10 cm acumulados en 24 horas, aunque lo peor no será la nieve. Las temperaturas descenderán drásticamente pudiendo ver termómetros por debajo de los 10 grados bajo cero.

El tiempo por días

A partir de este jueves, el tiempo estará marcado por la inestabilidad. La mayoría de las zonas del Pirineo registrarán estos días temperaturas bajo cero, algunas de ellas superando el umbral de los -10ºC, como son las principales pistas de esquí del norte aragonés: Cerler tiene mínimas previstas para hoy de -13ºC, Formigal de -11ºC, Panticosa de -10ºC y Astún también de -10ºC.

El viernes llegará el episodio más adverso, con nevadas más intensas, continuando con un desplome térmico progresivo, donde se podrán volver a ver esas mínimas. De cara al sábado, como si de un oasis se tratase, la situación mejorará de forma puntual con una jornada soleada que permitirá un respiro.

Sin embargo, poco durará, ya que el domingo volverá el tiempo invernal, con nuevas precipitaciones en forma de nieve y unas temperaturas que se moverán entre los 7 °C y el 1 °C.

Aviso especial de Aemet

Como hemos mencionado anteriormente, este aviso (que también vendrá acompañado de heladas moderadas), prevé una acumulación de nieve con un espesor de 10 centímetros en 24 horas.

Afectará principalmente a zonas situadas por encima de los 700 metros, aunque se prevén acumulaciones más significativas en áreas que superen los 1.200 metros. Estará vigente este jueves 20 de noviembre entre las 18:00 y las 23:59, prolongándose también durante el viernes (ya sin contar con la comarca de las Cinco Villas) debido a la persistencia de la nieve y el frío.

Las comarcas de Jacetania, Alto Gállego y, en menor medida, Cinco Villas serán algunas de las más afectadas por este episodio, aunque se extiende prácticamente por todo el norte del Pirineo. Este aviso llega tan solo un día después del registrado ayer, cuando se esperaban acumulaciones de hasta 5 centímetros.

Hoy, sin embargo, las previsiones se han intensificado, y se espera que las nevadas alcancen los 10 centímetros a partir de la tarde.

Aviso especial Aemet hoy AEMET

Recomendaciones

En un contexto de temperaturas especialmente bajas para estas fechas y con la nieve asentándose en diferentes puntos del Pirineo oscense, se recomienda extremar la precaución. Es aconsejable mantenerse atento a los avances meteorológicos, evitar desplazamientos innecesarios y seguir las indicaciones de la AEMET.