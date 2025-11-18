La ‘trama Cerdán’ clasificó a funcionarios de Aragón según su predisposición a colaborar: "Podemos!!! Mala gente"

Un nuevo informe de la trama corrupta de José Luis Ábalos, Koldo y Santos Cerdán vuelve a señalar la intención que tenían de participar en la construcción de la Mina Muga, un proyecto minero ubicado a unos 50 kilómetros de Pamplona y dentro de los términos municipales de Undués de Lerda y Urriés (Aragón), Sangüesa y Javier (Navarra), y que es el origen de las relaciones entre Acciona y Servinabar.

Entre los archivos encontrados por la Guardia Civil, aparece un diagrama manuscrito, de abril de 2017, en el que se proyecta una clasificación de funcionarios de la Dirección General de Energía y Minas del Gobierno de Aragón en función de su posible predisposición u oposición a los intereses de la trama.

Encabezando el gráfico se encuentra Alfonso Gómez Gámez, actual concejal del Ayuntamiento de Zaragoza y entonces director general de Energía y Minas, que ya fue investigado durante unos meses por el propio partido por su anterior aparición en otro informe de la UCO.

Sobre Alfonso Gómez Gámez, el escrito dice que “Posición: OK”, lo que la Guardia Civil entiende como un “beneplácito” del autor del documento, o que “se encuentra alineado con sus posibles intereses”.

En un segundo escalafón aparece Jaume Sirvent Mira, jefe del Servicio de Promoción y Desarrollo Minero, a quien se le atribuye otra anotación: “Posición: contaminado por gestión, sospecha de todo”. A él le acompañan tres nombres: Pedro Pablo Silva Rodríguez, técnico del Servicio de Promoción y Desarrollo Minero; José Ignacio Urbizu, jefe de sección de Promoción, Inspección y Desarrollo Minero; y Vicky M., sin identificar.

Posteriormente, el diagrama apunta a Luis Simal Domínguez, actual director del Inaga y entonces director del Servicio Provincial de Zaragoza. El documento establece las siguientes apreciaciones sobre él: “Posición: influencia de Gonzalo y enfrentado a J. Sirvent”.

Finalmente, se les une dos nombres más de la Sección de Minas. El primero es el de José Lorenzo Daniel, director del Servicio Provincial de Zaragoza, sobre quien aparece una anotación que dice “Podemos!!! Mala gente”.

El último nombre es el de Miguel del Vado García, técnico de este departamento. Sobre él, se añade una anotación en la que se lee “Posición: contaminado”.

El documento finaliza con un texto, escrito en mayúsculas y encuadrado en un rectángulo, que reza: "Todos temas llevan este orden".