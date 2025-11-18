Azcón ve un error destinar 60.000 millones al AVE a 350 km/hora y dejar fuera a Teruel: "Los trenes van a 50"

“No puede ser que se apueste que trenes pasen a 350 kilómetros/hora y que por Teruel vayan a 50”. Con estas palabras, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha exigido al ministro Óscar Puente que reconsidere su plan de inversiones por 60.000 millones en la red ferroviaria y tenga en cuenta las necesidades que tiene Aragón, centrado en el corredor Cantábrico-Mediterráneo y el cercanías entre Zaragoza y Huesca.

A juicio de Azcón, este macroplan de cuatro años quedará “incompleto” si no se incluyen las mejoras en la línea entre Teruel y Sagunto, que, tal y como se plantea actualmente, “está lejos de ser una línea adecuada”.

“El corredor Cantábrico-Mediterráneo es fundamental para transformar el mapa del ferrocarril. Lo entiende la Unión Europea, pero, tal y como está concebido el proyecto, no se puede hablar de una línea de altas prestaciones. No va a tener doble vía entre Sagunto y Teruel”, ha resaltado el presidente aragonés, en la clausura de una jornada sobre este corredor organizada por Prensa Ibérica.

Para Azcón, este ferrocarril es “fundamental” y debe ser “la columna vertebral del transporte del país” para “romper con la idea de radialidad” que se concibe en España.

Adif diseñó un Plan Director para electrificar la línea Zaragoza-Teruel-Sagunto, de 315 kilómetros, por 460 millones de euros

Además, el presidente aragonés ha invitado a los asistentes e instituciones a reconocer que va a ser imposible cumplir con los objetivos marcados por la UE para que el 30% del transporte se mueva por ferrocarril en 2030, cuando, actualmente, se encuentra en un lejano 4%.

“No estamos cumpliendo. Es imposible que el 30% del transporte de mercancías en España sea por ferrocarril. Nos hemos puesto unos objetivos que no vamos a ser capaces de cumplir porque no se han hecho los deberes. Eso debe llevarnos a una reflexión”, ha augurado.

Por ello, desde el Gobierno aragonés van a seguir reivindicando en todas las instancias españolas y europeas una apuesta decidida por este corredor Cantábrico-Mediterráneo que, además, pase por Miranda y Logroño y esté enlazado con Madrid a través de la conexión por Soria y Castejón.

En esta línea, Azcón ha elevado sus pretensiones a la Travesía Central Pirenaica. “Deben ir de la mano. Con ambas infraestructuras, conectaríamos los puertos de Valencia, Algeciras y Sines (Portugal) con Europea de forma directa y reduciríamos la dependencia de los pasos fronterizos laterales”, ha subrayado.

El cercanías con Huesca y la segunda parada del AVE en Zaragoza

Paralelamente, el presidente aragonés ha resaltado otras dos infraestructuras que, en su opinión, deberían incluirse en este plan de inversiones del Ministerio de Transportes. En primer lugar, ha exigido que se fomente el cercanías entre Zaragoza y Huesca, descartado por el propio ministro Óscar Puente.

Del mismo modo, cree que también debe ser una prioridad la construcción de una segunda estación del AVE en Zaragoza. Una obra que, a su juicio, “cobra más sentido cuando los tráficos ferroviarios entre Madrid y Barcelona se van a incrementar”.

“Nos alegramos de que haya inversiones que vayan a otras comunidades, pero es un error incomprensible que un proyecto tan importante como las cercanías entre Zaragoza y Huesca se quede fuera de los 60.000 millones. Hay que priorizar, y eso significa darle a aquellos territorios que no cuentan con infraestructuras el lugar que les corresponde”, ha concluido Azcón.