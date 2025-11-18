Aragón activa el nivel 1 de riesgo del plan contra la gripe: los casos se disparan y ya roza el umbral de epidemia

El frío ha entrado con fuerza en Aragón y esto comienza a notarse en el auge de las infecciones respiratorias agudas. La semana pasada la Comunidad ya evidenció un disparo de casos en enfermedades como la gripe con 27 casos cada 100.000 habitantes (semana del 3 al 9 de noviembre). Los datos así no han parado de subir y el Salud ha actualizado la incidencia que ya se sitúa en 40,63 casos cada 100.000 habitantes en la semana del 10 al 17 de noviembre.

Ante el elevado repunte de casos, el departamento de Sanidad ha visto oportuno activar el nivel 1 de su plan contra la gripe. Así lo ha comunicado el consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, este martes desde Calatayud donde se ha desplazado ante las próximas obras en las Urgencias en el Hospital Ernest Lluch que comenzarán el próximo 5 de diciembre.

"Lo hemos puesto en marcha para la tranquilidad de todos ya que la gripe ha venido un poco antes", ha expresado el consejero. La incidencia por tanto se encuentra a escasos pasos de llegar al umbral de epidemia con 59,64 casos cada 100.000 habitantes. Una situación a la que desde el departamento se espera llegar en la próxima semana.

Bancalero ha explicado que en estos momentos la incidencia de la covid es "muy baja" ya que ha dado paso a ser una infección respiratoria que "tenemos todo el año", dejando atrás los periodos estacionales.

Según los datos remitidos por el Salud, las sospechas diagnósticas de Covid en Atención Primaria en Aragón en la semana del 10 al 16 de noviembre tienen una incidencia de tan solo 2,3 casos cada 100.000 habitantes, inferior a los 2,6 de la semana anterior.

Por lo tanto, las recomendaciones se centran sobre todo en mantener una buena higiene, uso de mascarillas en el caso de padecer una infección respiratoria o malestar como también en centros hospitalarios o residencias, y precaución cuando se entre en zonas de aglomeraciones. Además, de la vacunación a la población diana.

Aragón no es la única Comunidad Autónoma que ha visto un repunte de casos. De hecho, ya se encuentran en niveles de epidemia las Comunidades Autónomas de País Vasco, Galicia, Castilla y León y Navarra, y están muy próximas a alcanzarlos las Comunidades de Asturias, Cantabria, Cataluña y La Rioja.

Tal y como han aclarado desde la consejería de Sanidad, el nivel 2 de riesgo se declarará en el momento en que se supere el umbral epidémico. Esto dará lugar a la aprobación de una Orden del Consejero de Sanidad relativa al uso de mascarillas, similar a la aprobada en la temporada anterior, publicada en el Boletín Oficial de Aragón de 10 de enero de 2025 cuando se registró el último brote epidémico de gripe.