Montero da a Aragón un 0,1% de déficit y deja vía libre a Azcón para presentar el presupuesto de 2026 "en los próximos días"

Este lunes era un día clave en el calendario del Gobierno de Aragón para presentar los nuevos presupuestos. El Consejo de Política Fiscal y Financiera ha confirmado que dará a las comunidades un 0,1% de déficit, que es el dato que necesitaban desde el Pignatelli antes de aprobar el techo de gasto y las nuevas cuentas para 2026.

Conocido ese 0,1%, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, ya ha confirmado que presentará el nuevo presupuesto “en los próximos días” tras hacer los “reajustes” finales necesarios.

“Dijimos que, cuando conociéramos el dato que nos tiene que dar el Ministerio, presentaríamos el presupuesto y así lo vamos a hacer”, ha remarcado el presidente aragonés.

Este dato permitiría a Aragón disponer de un gasto extra de alrededor de 50 millones de euros para 2026, 2027 y 2028.

No obstante, Azcón no ha perdido la oportunidad de criticar que el Ministerio de Hacienda apenas vaya a dotar a las comunidades autónomas de un 0,1% del déficit mientras el Gobierno de España se queda con un 2%.

“Es injusto. Es el Gobierno de Aragón quien se encarga de sanidad, educación y políticas sociales. Plantear que, del 2,1% del déficit, 20 puntos se los quede el Gobierno de España y 1 punto los autonómicos, es tremendamente injusto”, ha expuesto.

