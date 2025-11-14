Casi la mitad de los médicos jóvenes aragoneses están 'quemados': "¿Cómo vamos a cuidar a los pacientes así?"

Cansancio, problemas para dormir, ansiedad, pensamientos autolíticos... Estos son algunos de los síntomas que cada vez más médicos jóvenes están comenzando a sufrir a causa de las condiciones laborales de un sector " tensionado". Todo ello tiene un nombre y es el síndrome de 'burnout' y en Aragón ya son un 42% los que lo padecen.

Una conclusión que ha salido reflejada a través del estudio Ikerburn realizado por la Organización Médica Colegial (OMC). La entidad ha conformado un informe a nivel estatal el cual refleja que hasta un 93% de médicos jóvenes españoles sufren este trastorno.

A nivel autonómico, Aragón se encuentra en la media. Así, desglosado por síntomas, un 80% tiene problemas para conciliar el sueño, un 72% problemas de libido, y un 85% hace uso de sustancias y psicofármacos para conciliar el sueño y la ansiedad: "Hablamos de benzodiacepinas, de otro tipo de sustancias no tan legales y esto es un signo de alarma de que hay algo que hacer con todo esto", describe Guillermo Viguera, vocal de Médicos Jóvenes del Colegio de Médicos de Zaragoza.

Los datos reflejan una fotografía que preocupa a los propios médicos: "¿Cómo vamos a cuidar de los pacientes?", evidencia Viguera.

Entre las causas de este aumento progresivo del síndrome de 'burnout' entre los más jóvenes se citan varias casuísticas; entre la más reseñada, el exceso de horas trabajadas, ya que en España los médicos trabajan 63 horas de media, una comparativa muy significativa con Europa, que se rige por 48.

En esta misma línea, el estudio también relaciona el desarrollo de este síndrome con la inestabilidad laboral y la falta de horizonte laboral, ya que a cuanta más inestabilidad "más carga de ansiedad y depresión".

La situación laboral en lo referido al salario se ha visto que también supone un desencadenante, sobre todo, entre los médicos residentes que acarrean problemas de salud mental por este tema, según detalla Viguera. En Aragón, los MIR de primer año comienzan cobrando (sin guardias) alrededor de 1.100-1.200 euros que asciende a los 1.400 en el quinto año de residencia.

A esto se une una falta de flexibilidad laboral: "Evidentemente una guardia de 24 horas no da ningún tipo de conciliación", recalca. Por ello, además, las que más posibilidades tienen de desarrollar 'burnout' son las mujeres al intentar compaginar el cuidado familiar con las obligaciones laborales, lo que ocasiona que en muchas ocasiones pierdan su carrera profesional por la falta de conciliación.

El estudio también refleja que entre un 3 y un 5% de médicos reconocen tener ideas autolíticas, "una barbaridad". Así, en términos generales, Aragón se encuentra por encima de la media nacional, aunque lo que más flojea es en la estabilidad laboral.

Todo ello está acarreando una gran consecuencia en el sector, que ya sufre una falta de sanitarios sin precedentes: "Perdemos profesionales que se van a actividades no asistenciales o incluso a otras áreas, o al sector privado, a industria o consultoría, que no quieren ver pacientes, pero no porque no les gusten los pacientes, sino porque es que tienen un síndrome de burnout que no está diagnosticado", reflexiona.

En el propio Colegio de Médicos de Zaragoza han visto cómo se ha ido agravando el problema. Desde la entidad ofrecen el Programa de Atención Integral al Médico Enfermo en Aragón (PAIMA) con ayuda psicológica. A través de este han podido corroborar que en los últimos tiempos "ha subido mucho el número de médicos que pide ayuda" como por el otro lado ha bajado la edad en la que se consulta.