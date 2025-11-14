Confirman un fallo en las pulseras antimaltrato en Aragón: "La mujer no quedó desprotegida"

El presidente de la Audiencia Provincial de Zaragoza ha aclarado que fue un sobreseimiento de un caso en 2024. Ante los últimos fallos que ha habido a nivel nacional ha recalcado que en Aragón "no ha habido".

El presidente de la Audiencia Provincial de Zaragoza, Alfonso Ballestín, ha confirmado que en Aragón se tuvo constancia de un fallo de una pulsera antimaltrato el pasado 2024. Sin embargo, ha querido aclarar que la víctima "no estuvo desprotegida" sino que el fallo se relaciona con los cometidos el año pasado que se basaron en la transmisión de la información de un servicio a otro.

Ante esto, Ballestín ha matizado que se trató de un caso en sobreseimiento ante la falta de datos en la transmisión de información de un servicio a otro. Así, se procedió a archivar el caso provisionalmente hasta que toda la información estuviera en manos del tribunal. A lo que ha añadido que una vez que se recuperó la información se pudo reanudar el proceso "con total normalidad".

Una información que ha compartido a los medios de comunicación minutos antes de la celebración de la Comisión Provincial de Coordinación contra la Violencia de Género en Zaragoza.

Así, el presidente de la sala ha explicado en qué consistieron los fallos en las pulseras antimaltrato. Por ello, ha querido aclarar que en Aragón "no hubo fallos" en los últimos registrados la semana pasada. En estos sí ha especificado que se trató de la pérdida de información registrada por las pulseras durante una tarde y se tuvo que poner en marcha el protocolo, lo que supuso una vigilancia expresa por los agentes de policía.

En lo referido a los registrados en 2024, el fallo se encontró en la transmisión de la información del servidor con el que estaban funcionando a manos de Telefónica al nuevo que había sido adjudicado, que se trataba de un servicio entre Vodafone y Securitas.

"Los informes técnicos parecía que se había mejorado en seguridad, pero con los medios telemáticos se puede producir alguna deficiencia", ha explicado Ballestín en relación a estos fallos. Así, ha recalcado que "no fallaba el mecanismo de protección".

Del mismo modo, Ballestín ha matizado que "a nivel de la Fiscalía en Aragón no se han absuelto a nadie".

En cuanto a otros temas que iban a tratar en la Comisión también ha hecho referencia a la pronta adhesión de Zaragoza al Sistema Viogén, una decisión que ha visto "acertada" y que ha recordado que desde el grupo de trabajo "llevábamos tiempo insistiendo" para incrementar la seguridad de las víctimas.

Una misma opinión que comparte sobre el anteproyecto aprobado en el Consejo de Ministros el 30 de septiembre para introducir la violencia vicaria como nuevo delito, ya que así supone una "protección penal" para las víctimas. Este anteproyecto introduce aspectos sobre el daño a la mujer que infringe el hombre a través de los hijos. Así, el anteproyecto introduce la obligación de oír a los menores para la guarda y custodia de los niños, en el régimen de visitas y una formación específica para los jueces, entre otras variantes.

En esta misma línea, se ha referido a las nuevas competencias que el Juzgado de Violencia Sobre la Mujer en las que ahora se tendrán que hacer cargo de casos de agresiones sexuales. Ante el incremento de procedimientos, Ballestín ha explicado que por el momento hay un magistrado de refuerzo hasta que se incorpore el 31 de diciembre un nuevo magistrado con una nueva plaza.