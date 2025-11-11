Un exmilitar con experiencia en Kosovo y Afganistán, único candidato para liderar Podemos en Aragón

Podemos Aragón está más cerca de tener una nueva cabeza visible tras dos años de nubarrones e incertidumbre. Después de un año con un equipo técnico al frente y en plena guerra interna con su único diputado en las Cortes, la formación ha iniciado su proceso de renovación con el objetivo de volver a ganar el terreno perdido en las últimas elecciones.

La única candidatura presentada para el puesto de coordinador es la de Ricard Mitjana, un exmilitar retirado de 55 años que, de conseguir los 90 avales necesarios y cumplimentar todos los trámites, será el nuevo líder autonómico de Podemos en Aragón.

En el último año, ha formado parte de ese equipo técnico nombrado por Madrid para ordenar internamente el partido, y ahora ha decidido dar un paso adelante para buscar mantener su influencia en una Comunidad en la que un día obtuvo 14 diputados.

Mitjana nació en Barcelona en 1970, aunque vive en Zaragoza desde hace más de 30 años. Como militar, ingresó en el Ejército del Aire en 1989 y participó desde 1994 hasta 2018 en distintas operaciones de paz y humanitarias, desde Kosovo, Afganistán, Indonesia o Malí, en el E.A.D.A. y el ALA 31, en diferentes cometidos. Además, ha defendido y asesorado a militares en cuestiones administrativas y disciplinarias.

Ricard Mitjana, con Ione Belarra X

Aunque Mitjana tiene previsto presentar su proyecto en los próximos días, su objetivo es “reconstruir el partido” después de años convulsos, sobre todo tras las elecciones de 2023, donde en Aragón se quedaron con un único diputado.

Paralelamente, otras 14 personas han presentado su candidatura al Consejo Ciudadano, entre ellas, la exdiputada y exconcejal Amparo Bella o la exdirectora del IAM, María Goikoetxea. También opta Pilar Gimeno, otra miembro del equipo técnico.

Finalmente, la corriente más cercana al diputado Andoni Corrales no ha presentado ninguna candidatura alternativa y, si Mitjana consigue ahora los avales y cumple con todos los requisitos formales, será elegido nuevo coordinador autonómico.

El propio Corrales rehusó presentarse como candidato después de esta legislatura como único rostro visible en las Cortes de Aragón y harto de las guerras internas de los partidos.

Ni siquiera se ha presentado ningún otro candidato desde el grupo de militantes que hace diez días envió una carta anónima criticando al equipo técnico por la "parálisis" del partido. Precisamente, uno de los miembros de ese equipo técnico, será, salvo sorpresa, el nuevo líder de Podemos Aragón.

La historia de Podemos en Aragón ha ido de crisis en crisis, perdiendo gran parte de su protagonismo en cada cita electoral. De los 14 diputados que lograron en 2015 pasaron a cinco en 2019 y apenas uno en 2023. Este último resultado provocó la salida de la coordinadora y exconsejera de Ciencia y Universidades, Maru Díaz, ahora alejada de la vida política.

Las miradas se giraron entonces a Corrales, secretario de Organización y número 2 en las listas, que se quedó como diputado, pese a que numerosas voces internas de Podemos y excargos pedían también su cabeza.

Poco a poco, la ruptura entre Corrales y la Dirección de Podemos fue evidenciándose hasta que, en agosto de 2024, la cúpula podemista, encabezada entonces por Marta de Santos, dimitió en bloque por “desavenencias con el grupo parlamentario”. Un equipo técnico se hizo cargo de Podemos, aunque prácticamente sin contacto con su único diputado.

La última encuesta publicada por EL ESPAÑOL DE ARAGÓN mantenía a Podemos un diputado en las Cortes de Aragón, aunque al borde de quedarse fuera del Parlamento en el que un día fueron decisivos para marcar la hoja de ruta del primer Gobierno de Javier Lambán.