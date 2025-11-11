La CHE acelera su plan de choque para evitar daños en la ribera del Huerva: "La recuperación será más rápida"

La Confederación Hidrográfica del Ebro ya tiene fecha estimada para el importante estudio sobre el río Huerva y sus municipios con el fin de evitar grandes daños ante posibles avenidas. Se plantea así poder tener el "estudio global" de cara al primer trimestre de 2026, tal y como lo ha asegurado el presidente de la CHE, Carlos Arrazola, tras la reunión mantenida con las diferentes administraciones competentes y los pueblos afectados.

El informe detallado busca dar soluciones globales y no puntuales a una problemática que ha dejado a los municipios del Huerva con viviendas y calles inundadas ante el desbordamiento del río. Según ha explicado, el estudio se va a estructurar en tres apartados.

El primero conformando un modelo hidráulico con el fin de "ver cómo se comporta el agua en distintos supuestos". Así, ha detallado que para ello habrá interlocución con todos los agentes del territorio con el fin de escuchar las propuestas de los ayuntamientos, de las dos consejerías implicadas (Fomento y Medio Ambiente), de Adif y de la demarcación de Carreteras de Aragón para incorporarlas en la fase final del estudio.

Ante esta imagen, la institución conformará "distintas alternativas de solución". Arrazola ha destacado la "complejidad" de la misma.

De igual manera, el estudio también pasa por fomentar la seguridad de las personas mediante la autoprotección y con obras. El tercer punto ha concretado que se centra en la preparación para la avenida: "Hay que tener el conocimiento de qué es lo que se debe hacer cada vez que sucede un fenómeno así".

Así, ha puntualizado que con todo este trabajo hecho "la recuperación será más rápida".

"Pretendemos que salga un estudio completo, que compartamos las responsabilidades, a todos nos va a tocar hacer algo", ha enfatizado el presidente de la CHE.

Reunión celebrada este martes en la sede del Gobierno de Aragón para coordinar la solución a las inundaciones en el tramo bajo del Huerva. DGA

Grupo de trabajo

En esta reunión de trabajo, además de participar el consejero de Fomento, Vivienda, Logística, Cohesión Territorial, Octavio López, y el presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), Carlos Arrazola, junto miembros de sus respectivos equipos. Se ha contado con la presencia de los alcaldes de los municipios afectados: Joaquín Calleja (María de Huerva), José Bellido (Cadrete) y Elena Lacalle (Cuarte de Huerva).

Todos ellos conformarán un grupo de trabajo con el fin de asentar las bases de las preocupaciones, necesidades y soluciones para estos municipios. Según ha detallado el consejero de Fomento, se realizarán reuniones cada dos meses para conocer la evolución.

Dentro de las soluciones que se plantean, López ha indicado que se va a intentar diseñar medidas puntuales "sin afectar a otros municipios": "Estaríamos en condiciones de poner encima de la mesa todos los instrumentos necesarios para dar las soluciones más eficaces, coordinadas entre todos para que estos fenómenos que van a seguir sucediendo en este tramo bajo del Huerva y en otras zonas de la comunidad autónoma tengan una respuesta coordinada, eficiente y rápida", ha recalcado.

Entre los factores a tener en cuenta, el consejero ha explicado que se busca determinar qué grado de incidencia tienen la N-330 y la A-23 en los taponamientos de los barrancos.

Ante ello, López ha dictaminado que lo principal es "definir las acciones a emprender y quiénes son los responsables de adoptarlas, establecer un cronograma de esas acciones y estimar el coste económico de las mismas".