La Virgen del Pilar luce un nuevo manto donado por las Cortes de Aragón: "Es un momento histórico"

La Virgen del Pilar ya viste con un nuevo manto. La presidenta de las Cortes de Aragón, Marta Fernández, ha entregado esta mañana el manto donado por la institución parlamentaria a la Virgen en la basílica del Pilar.

El Parlamento aragonés, que también ha estado representado en el acto por el vicepresidente y por el secretario primero de la Mesa, Ramón Celma y Gerardo Oliván, y los parlamentarios Fernando Ledesma, Santiago Morón y Óscar Galeano, se une así a la preservación de una tradición.

El acto ha sido inaugurado por el arzobispo de Zaragoza, don Carlos Manuel Escribano Subías, quien ha mostrado la importancia del mismo. A su vez, la presidenta de las Cortes ha manifestado su compromiso “con la conservación del patrimonio inmaterial", en el contexto de la Hispanidad.

Fernández también ha expresado su emoción antes de que el manto haya sido colocado: "Es un honor representar a las Cortes de Aragón por todos y por lo que la Virgen del Pilar representa a todos los aragoneses", ha asegurado.

A lo que ha añadido: "Formar parte de este legado es también un honor a las Cortes de Aragón y con este obsequio reconocemos a nuestra patrona".

En este sentido, ha recordado todas las historias que rodean a la Virgen del Pilar y su importancia al ser una "seña de nuestra cultura, patrona de la hispanidad".

La confección y entrega del manto obedecen al acuerdo adoptado por unanimidad en la Mesa de las Cortes de Aragón como “gesto de reconocimiento y aprecio” hacia la figura de la Virgen. Así, las Cortes de Aragón se unen a un acto que ya han llevado a cabo otras instituciones.

"Traemos este manto que figurará en este momento además de los que ya se han entregado y que representan a la sociedad en su conjunto", ha asegurado la presidenta.

Además, Fernández ha recordado que las Cortes de Aragón se unirán en su día a la celebración del Bimilenario de la Venida de la Virgen a Zaragoza, anunciado por el Arzobispado en un reciente evento celebrado en la Basílica del Pilar.

Un manto blanco y dorado

El manto que ya luce la Virgen del Pilar está confeccionado en raso de color blanco, bordado en oro y sedas y rematado con fleco de oro entrefino. El bordado representa el emblema e inscripción de las Cortes de Aragón, sobre las banderas de Aragón y de España en sus laterales.

Además, el manto contempla igualmente una cenefa bordada, con el anagrama de María y la columna, así como la Corona de la Virgen.

El nuevo manto ha sido colocado por el arzobispo y bendecido por la presidenta de las Cortes. Acto seguido, el arzobispo ha agradecido a todos los que han participado en un momento "solemne". Así, ha asegurado que "entregar un manto a la Virgen significa pedir la protección".

Del mismo modo, ha expresado que la Virgen continúe "en la construcción de nuestra sociedad y vivamos en prosperidad" a través del obsequio de su nuevo manto. "Este manto es la representación de Aragón", ha afirmado.

Después de que la Virgen ya vistiera su nuevo manto, Fernández también ha querido dedicar unas palabras: "Es un momento histórico porque un manto se entrega una vez en la vida y es un arraigo de la mezcla de fe y cultura popular de la Virgen del Pilar", ha concluido.