Aragón condiciona la gratuidad de la escolarización de 0 a 3 años a la aprobación de los Presupuestos de 2026

La consejera de Educación, Tomasa Hernández, y el director general de Planificación, Luis Mallada, en rueda de prensa este lunes. Raúl Gascón

El Gobierno de Aragón busca implantar la gratuidad en la escolarización de 2 a 3 años en el próximo curso 2025-2026. Esta medida cubriría la etapa educativa durante 10 meses y 5 horas lectivas diarias con lo que se busca "favorecer la conciliación laboral y familiar".

Esta nueva medida fue anunciada por el presidente de Aragón, Jorge Azcón, durante el debate de la Comunidad como uno de los grandes anuncios. Aunque hay una casuística importante a la que tener en cuenta y que ha matizado en más de una ocasión la consejera de Educación, Tomasa Hernández, y es que esta medida "está unida a la aprobación de los Presupuestos".

Esto se debe a la gran partida presupuestaria que se ha de acometer para la financiación de la misma. Así, tiene un coste de 13,2 millones de euros adicionales a los 17,7 que ya destina la consejería a este campo.

Según ha explicado Hernández, esta nueva medida beneficiaría en el próximo curso a 8.500 niños. En la actualidad y con las cifras que se han ido barajando para su planteamiento, Aragón cuenta con 77 aulas anticipadas de 2 años, que dan servicio a 746 alumnos. A lo que se añaden 11 escuelas infantiles de la DGA, que atienden a 826 niños y niñas, así como 167 escuelas conveniadas con administraciones locales por todo el territorio.

A nivel presupuestario, el director general de Planificación, Centros y FP, Luis Mallada, ha desglosado que se han establecido tres vías "diferenciadas" por tipo de centro educativo.

De esta forma, el Gobierno de Aragón financiaría con 39.000 euros aquellas aulas que oscilen entre 15 y 18 alumnos, y con 35.000 euros las aulas de 10 a 14 niños matriculados.

En el caso de las escuelas infantiles pequeñas con 2 o 3 alumnos Mallada ha recalcado que se "seguirá dotando la subvención existente más un apoyo económico de 1.500 por alumno". Al igual que aquellas del medio rural en el que se flexibilizarán los requisitos. Por otro lado, la financiación a centros privados va a estar ligada a las ratios de las aulas.

En cuanto a las escuelas conveniadas con entidades locales, las aulas que solo tengan alumnos de 2-3 años se financiarán con 22.000 euros por aula y curso, dado que ya reciben financiación del Gobierno de Aragón mediante los convenios firmados.

En las aulas mixtas donde haya alumnos entre 0 a 3 años, en el despliegue se completará su financiación con 150 euros por alumno de 2 a 3 años y por los 10 meses del curso escolar.

A aquellas guarderías que solo tienen licencia de apertura municipal, se les dará una moratoria de tres años para que se adapten a los requisitos educativos marcados por el Gobierno de Aragón para los centros de educación infantil.