Más de 2.500 mujeres están bajo protección por violencia de género en Aragón: Zaragoza concentra la mayoría de casos

Agentes de la Policía Nacional custodiando el portal donde ocurrió el asesinato de Eugenia en Zaragoza Javier Cebollada EFE

La lacra de la Violencia de Género sigue dejando marca en la sociedad aragonesa. La más profunda llegaba este martes cuando Abel asesinó a cuchillazos a su pareja, Eugenia Mercedes, en el domicilio que compartían en el barrio de San José.

Ni la víctima ni su pareja se encontraban dentro de los centros de datos del sistema Viogén para la protección de las mujeres víctimas de violencia de género.

Según los últimos datos remitidos a fecha 30 de octubre de 2025 por el Ministerio del Interior, en Aragón hay 2.558 casos activos que requieren de protección policial. Un crecimiento exponencial que duplica el número de mujeres en comparación con hace diez años, en el que se cifraba en 1.267.

Con la entrada en vigor del Viogén 2.0, los casos quedan distribuidos en riesgo bajo (2.304), medio (234), alto (20) y extremo, que no registra ninguno, tras suprimir el nivel de riesgo no apreciado. Los datos del Ministerio alzan a 23.094 mujeres dentro del sistema de protección de violencia de género.

Dentro de este cómputo general, también se ven segmentados en casos supervisados, que se cifran en 260, e inactivos, que concentran el mayor número con 23.459.

El Ministerio también proporciona datos por edades. El mayor número de mujeres bajo protección se concentra en la mediana edad (de 31 a 45 años), en el que hay 1.182 casos activos. Le siguen entre 18 a 30 años con 624 y las mujeres de 46 a 64 años con 602.

Aunque en números más inferiores, existen casos de mujeres mayores de 65 años con 49. En el otro extremo se registran 27 mujeres menores de 18 años bajo protección.

Zaragoza protegerá 460 mujeres en riesgo bajo

La adhesión de Zaragoza, única capital de provincia aragonesa que aún carece del sistema activo, se prevé para enero del próximo año tras idas y venidas. La celebración de una previsible última Junta de Seguridad Local a lo largo de este mes de noviembre dará pie a la firma oficial con la Secretaría de Estado de Seguridad y la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca.

Esto supondrá que la Policía Local se ocupe del 30% de los casos categorizados por riesgo bajo en Zaragoza. Los últimos datos del Ministerio se refieren a un cómputo total de 1.534 mujeres en el riesgo mínimo de violencia de género. Más allá de ello, en Zaragoza hay 123 mujeres en riesgo medio y 14 en alto.

Así, los agentes se harán cargo de la seguridad y protección de 460 mujeres en Zaragoza. Aunque este número puede crecer tras el último requisito de Interior, en el que se solicita que asuman la protección de las mujeres que pasen de riesgo bajo a medio. Un número que tampoco se prevé muy alto ya que, como aseguró el delegado del Gobierno en Aragón, suele suponer entre 6 o 10 mujeres más.

Esto tiene el fin de no revictimizar a la víctima y que mantenga el contacto siempre con un mismo agente que será asignado desde el momento en el que entre en el sistema de protección.

La Policía Local de Zaragoza conformará un brazo de ayuda para la UFAM. Esto conllevará la creación de una unidad específica para la protección de la mujer dentro del cuerpo de seguridad municipal que será formada por agentes de la UFAM.

El trabajo de esta unidad se concentra en un seguimiento periódico personalizado de cada mujer, quienes tendrán el número de contacto del agente asignado para la seguridad de las mismas. Según ha detallado la alcaldesa de Zaragoza, se espera que la formación comience en el mismo mes de enero tras firmar el acuerdo.

Las cifras correspondientes a Huesca denotan una diferencia con Zaragoza, con un total de 679 mujeres bajo protección, 613 en riesgo bajo, 61 en medio y 5 en alto. Mientras que Teruel suma 208 mujeres en el sistema Viogén, 157 en riesgo bajo, 50 en medio y 1 en alto.