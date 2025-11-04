La "bronca" entre Eugenia y su asesino alertó a los vecinos: el hombre impidió entrar a la Policía y hubo que usar la fuerza

Los vecinos del número 23 de la calle del Privilegio de la Unión, en Zaragoza, nada han podido hacer por salvar la vida de Eugenia, la mujer asesinada este martes a manos de su pareja en el barrio de San José. Una fuerte “bronca” a hora de la mañana que ha hecho que rápidamente llamaran a la Policía Nacional, pero cuando han llegado los agentes, la mujer yacía ya en el suelo con “varias cuchilladas en el cuerpo”.

Así lo ha confirmado el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán. La llamada ha llegado alrededor de las 8.30 y ha sido clave para que los policías hayan podido detener al presunto culpable en el acto, que se encuentra ya en dependencias policiales. Los efectivos no lo han tenido fácil, ya que el hombre les ha impedido la entrada al domicilio en un principio, lo que les ha obligado a utilizar la fuerza.

Por el momento, poco más se sabe. Todo apunta a que Eugenia ha muerto por las heridas de arma blanca provocadas por su pareja, aunque este extremo tendrá que ser confirmado por la autopsia que se le practique en el Instituto de Medicina Legal de Aragón.

Los sanitarios han intentado hacer maniobras de reanimación in situ, pero, en palabras de Beltrán, “ha sido imposible”. “Las primeras investigaciones que se han podido hacer es que ninguno de los dos constaban dentro del sistema Viogén. En el domicilio no hay ningún enser perteneciente a niños o menores. Con lo cual, a falta de las investigaciones que se están realizando, no consta que tengan hijos en común”, ha agregado.

Por el momento, las tareas se centran en recabar todos los datos posibles. También está previsto que en las próximas horas se pueda tomar declaración al detenido. A estas horas, no ha trascendido si tenía antecedentes penales por violencia de género u otras causas.

Noticia en actualización

