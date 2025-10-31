Irene Montero no condena la agresión al periodista de El Español y la compara con seis detenidos por atacar a policías

La eurodiputada de Podemos y número 2 de la formación a nivel nacional, Irene Montero, ha comparado la brutal agresión que sufrió José Ismael Martínez, periodista de El Español, en la Universidad de Navarra, con el caso de ‘Los 6 de Zaragoza’.

Preguntada en Zaragoza sobre esta agresión, ha mostrado su deseo de que José Ismael tenga una pronta recuperación, pero rápidamente ha desviado la respuesta hacia el caso de ‘Los 6 de Zaragoza’. Cuatro jóvenes -de los que dos ya han recibido el indulto- que fueron enviados a prisión por provocar disturbios en el exterior de un mitin de Santiago Abascal en la capital aragonesa.

“Me parece una enorme hipocresía que desde el poder mediático se levante la voz cuando hay un herido que es de los suyos, pero se guarde silencio y se sea cómplice de la violencia y la represión al movimiento antifascista que se lleva ejerciendo en nuestro país desde hace años”, ha afirmado, sin condenar lo sucedido en Pamplona.

José Ismael Martínez fue atacado por encapuchados vinculados a grupos de la izquierda abertzale cuando informaba de los incidentes desatados a raíz de la convocatoria de un acto del agitador ultra Vito Quiles.

Otros líderes políticos, como el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, sí han condenado la brutal paliza a través de un mensaje publicado en sus redes sociales: "El PSOE aplaude a los abertzales que han herido a cuatro policías y al periodista José Ismael Martínez. (...) Primero dieron la alcaldía a Bildu y ahora quieren decidir quién puede hablar en Pamplona. Restauraremos la convivencia". Las principales asociaciones de periodistas también han denunciado los hechos.

Montero ha acudido a Zaragoza a presentar su libro ‘Algo habremos hecho’, precisamente, en el Paraninfo de la Universidad. Ahí ha aprovechado la ocasión para reivindicar al “movimiento antifa”.

“El movimiento antifa, que está lleno de gente joven, está ocupándose de la principal tarea ciudadana de nuestro tiempo, que es hacer que las universidades y las calles sean espacios seguros, libres de fascismo. Ese es el mejor legado de nuestras madres, de nuestros abuelos. La democracia se construye desde el antifascismo”, ha destacado.

La crisis interna en Podemos Aragón

Montero ha eludido responder a preguntas de los medios de comunicación sobre la crisis interna que existe en Podemos Aragón, con una ruptura total entre la Dirección y su único diputado en las Cortes. Ello ha provocado que parte de la militancia enviara una carta anónima, en la que criticaban la "parálisis" del partido tras un año "descabezados".

“No hay que ser ingenuas, hemos atravesado momentos de mucha dificultad, tanto internas como para poder desarrollar nuestra tarea, la que da sentido a la existencia de Podemos, que es transformar nuestra sociedad y resolver los problemas de la gente”, ha resaltado.

Pese a ello, Montero cree que Podemos está “entregado” a la tarea de “poner a la izquierda en pie”. “La gente se está dando cuenta de que el PSOE se queda siempre a medias, de que el PSOE no puede frenar a la derecha y a la extrema derecha, de que cuando gobierna el PSOE sin izquierda, la derecha manda, aunque no gobierne”, ha añadido.