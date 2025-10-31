Choque entre PP y PSOE por Lambán y los coches oficiales para los expresidentes: "Es absolutamente indigno"

Javier Lambán ha vuelto a convertirse tristemente en arma arrojadiza entre PP, PSOE y Vox en el pleno de las Cortes de Aragón. La polémica ha estallado con la intervención del portavoz de Vox, Alejandro Nolasco, que ha criticado que Jorge Azcón vaya a tener chófer hasta 8 años después de dejar de ser presidente de la Comunidad.

El comentario le ha parecido "absolutamente indigno" al líder conservador. Azcón ha asegurado que en política "hay límites" y que si se decidió poner chófer a los expresidentes de Aragón fue "exclusivamente" por el estado de salud de Javier Lambán. "El acuerdo que tomó este Gobierno no tiene nada que ver con el día que yo deje de ser presidente. Lambán era senador y tenía una serie de necesidades. Tratar a un expresidente como hizo este Gobierno era una cuestión de humanidad", ha contestado.

La polémica no ha terminado ni mucho menos ahí. Azcón ha lamentado que el PSOE no haya aplaudido sus palabras, lo mismo que sucedió al anunciar que recibiría el premio Gabriel Cisneros por su defensa de los valores democráticos, y cuando parecía que la tensión se disipaba, el portavoz socialista, Fernando Sabés, ha tomado la palabra para pedir que las declaraciones de Azcón se retirasen del diario de sesiones.

La petición ha generado un gran revuelo. La propia presidenta, Marta Fernández, reconocía que Azcón no había sido "precisamente ofensivo". "Si tienen dolor de conciencia por no haber aplaudido es su problema, pero no se hagan los ofendidos. Hemos hecho lo que teníamos que hacer y lo volveríamos a hacer", contestaba el presidente aragonés, cuestionando si el PSOE de Pilar Alegría tiene "la altura de miras para respetar la figura de un expresidente".

Sin acercamiento

PP y Vox han vuelto a evidenciar este viernes la distancia que les separa, la misma que aleja a Aragón de tener unos nuevos presupuestos en 2026.

Nolasco ha criticado que la DGA no rechazara la llegada de menores migrantes cuando pudo y Azcón le ha contestado que el asunto se llevó a Consejo de Gobierno y "ni se votó".

El portavoz de Vox ha llegado a llamar mentiroso al presidente, asegurando que lo único que se decidió fue sacar dinero de la Sección 30 para emergencias. "Dijo en estas Cortes que rechazaba la inmigración ilegal antes, ahora y siempre, pero no es verdad. Antes pudo y no lo hizo", ha continuado.

Respecto al presupuesto, ha asegurado que no lo votarán a ciegas: "Quieren hacer ver que, si nos negamos, somos los malos, pero nosotros no estafamos a nuestros votantes. Ustedes sí llevan años haciéndolo".

Para Azcón, la política de inmigración que defiende Vox es "imposible". Tampoco ve viable la de "puertas abiertas" del PSOE. Frente a ellas, ha defendido el modelo de Feijóo: "serio, coherente y posible". "Lo que no pueden hacer es bloquear el cambio político. Se están equivocando de una forma extraordinariamente grave y estoy convencido de que los aragoneses toman buena nota de todo esto", ha remarcado.

Rifirrafe con el PSOE

El presidente también ha tenido que vérselas con un PSOE al que han acusado de esconder sus preguntas. Los socialistas han terminado hablando de los cribados de cáncer, el lío de Feijóo con el trasvase e incluso polémicas del Ayuntamiento de Huesca.

Su portavoz, Fernando Sabés, le ha recomendado encargar "camiones de tila" para lo que viene, pero Azcón tampoco se ha quedado corto. Ha asegurado que si el PSOE habla de Andalucía es porque no tiene nada que criticar en Aragón y ha cargado contra Pilar Alegría: "Su única misión es defender al Gobierno de España y a Sánchez, sea verdad o, como casi siempre, sea mentira. Tiene que defender a Aragón y los aragoneses y eso hoy brilla por su ausencia".