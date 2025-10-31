Azcón presentará el presupuesto tras su 'gira por las Américas': "Vamos a Virginia a aprender de sus ecosistemas"

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, presentará el presupuesto tras su 'gira por las Américas'. El líder popular lleva días insistiendo en que las cuentas se conocerán "de manera inminente", pero, según ha podido saber EL ESPAÑOL DE ARAGÓN, no será antes del 10 de noviembre.

Azcón volará este domingo rumbo a Virginia, epicentro mundial de los centros de datos. Allí estará una semana, por lo que habrá que esperar al menos otros diez días para saber qué ocurre con el techo de gasto y las cuentas de 2026, de las que dependen el futuro de la Comunidad y proyectos tan importantes como el nuevo Royo Villanova, la gratuidad de la educación de 0 a 3 años o la rebaja del impuesto de Sucesiones para el Grupo 2.

El Pignatelli confirmó hace ya días que no esperaría al Consejo de Política Fiscal y Financiera, pero pocos contaban con esta semana de impás, que alargará la incertidumbre.

La propia vicepresidenta, Mar Vaquero, dejaba entrever este miércoles que los presupuestos no estarán antes del 31 de diciembre. Aprobarlos costará unos dos meses, por lo que ya es virtualmente imposible que estén antes de final de año.

Lo que ocurra tras el viaje a Virginia marcará el futuro político de Aragón. PP y Vox siguen sin mostrar el más mínimo signo de acercamiento tras la polémica por el despido de un asesor por publicar mensajes racistas y fascistas en sus redes sociales.

Ayer, Azcón acusaba a Alejandro Nolasco de hacerle el juego a Pilar Alegría y bloquear la Comunidad. Los de Vox, sin embargo, insisten en que no se sentarán a negociar las cuentas de 2026 y en que si el PP habla de pinzas con el PSOE es únicamente para cubrirse en salud por si no salen adelante.

El adelanto en Extremadura y el 'mandato' de Feijóo de ir a elecciones si no hay presupuestos durante dos años consecutivos parecen acercar a la Comunidad al mismo escenario, aunque Azcón no se cansa de repetirlo: Aragón tomará sus propias decisiones.

El viaje, al detalle

A Virginia, la DGA no irá a buscar inversiones. Los 70.000 millones captados en dos años son ya suficientes. "Vamos a aprender de la experiencia del condado de Loudoun para generar ecosistemas", apuntan desde el equipo de Jorge Azcón.

Durante su estancia, el presidente aragonés visitará varios centros de datos y empresas como QTS, Vantage, Microsoft y Amazon Web Services (AWS). También intervendrá, el martes, en el foro DCD Connect, según confirman desde el Gobierno regional.

Será una semana intensa de reuniones en la que Azcón se verá, entre otros, con representantes del gobierno del Condado de Loudon. Pero en este periplo por la 'tierra de las oportunidades' no estará solo. Junto a él viajarán la directora de Inversiones Estratégicas del Gobierno de Aragón, Marta Ríos; la rectora de la Universidad de Zaragoza, Rosa Bolea, y el vicerrector de Estrategia Digital e Inteligencia Artificial de la Universidad, Francisco Javier Fabra.

Además, al viaje se unirán importantes empresas y agentes económicos de la Comunidad. Aunque el listado está por cerrar, está confirmada la presencia de CEOE Aragón, Levitec, DXC, Hiberus, Integra, Grupo MLN y el Clúster de la Energía.

En el Ayuntamiento

El retraso de la presentación del techo de gasto y el proyecto de presupuestos de Aragón beneficiará, indirectamente, al Ayuntamiento de Zaragoza.

En la plaza del Pilar se mantiene la buena sintonía entre PP y Vox, pero los primeros temen en que una orden de Madrid haga saltar todo por los aires.

Los populares confían en cerrar el 'sí' de Julio Calvo antes de un posible adelanto electoral, anuncio que complicaría, y mucho, la relación entre los de Santiago Abascal y el Gobierno de Natalia Chueca.

Cada día ganado es un día que les acerca a este objetivo. Que el Consistorio no tenga competencias en inmigración hace que el PP pueda respirar tranquilo, pero si se tuerce el escenario autonómico todo podría pasar.

En este caso, las negociaciones ya han comenzado. El propio Julio Calvo sorprendía este jueves al 'piropear' a Natalia Chueca al decirle que el verde -color del que iba vestida- le sienta muy bien.

Unos y otros aseguran que todavía no hay fecha para presentar el proyecto, aunque la meta sería cerrar el acuerdo en torno a la Navidad, lo que permitiría aprobar las cuentas en el primer cuatrimestre de 2026.