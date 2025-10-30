Ángela Sebastián, gerente inmobiliaria: "Con pisos por debajo de 700€, la demanda es tan alta que ni los publicamos"

El problema de la vivienda en España es uno de los principales problemas de los ciudadanos y, más en concreto, el de aquellos que están abocados a alquilar. Pese a no ser el caso de Aragón, en 18 capitales de provincia el precio de un alquiler representa más del 50% del sueldo de una persona.

En nuestra comunidad, Aragón, todavía no se dibujan esos datos aunque solo hace falta visitar alguna plataforma como Idealista o Fotocasa para darse cuenta de que cada vez es más complicado encontrar pisos en alquiler por debajo de los 700 euros al mes.

A día de hoy, en Idealista hay listados 498 pisos en alquiler, de los cuales no hay ninguno por debajo de los 500 €/mes y tan solo 38 por debajo de los 700 euros. No hay que ser matemático para darse cuenta de que una persona con un salario mínimo español de 1.184 euros, a duras penas podrá alquilar uno de estos inmuebles.

"Cobro 1.400 euros y pago 750, se me va la mitad del sueldo", comentaba resignada una vecina zaragozana ante las cámaras de Aquí y Ahora, de Aragón TV. Poniendo de manifiesto una realidad cada vez más frecuente, al menos para los jóvenes y jubilados, cuyos primeros sueldos y pensiones son más justos generalmente.

Según Ángela Sebastián, gerente inmobiliaria en Zaragoza, encontrar un piso asequible “es casi imposible”. Sobre el precio del alquiler, su inmobiliaria como tantas otras, lo tiene claro: “Cuando tenemos un piso de precio inferior a 700 euros, tenemos tanta demanda que ni lo publicamos porque ya tenemos inquilino para él”, comenta en una entrevista de Aragón TV.

“Hay muchos inmuebles que si tienen calefacción, garaje o están reformados, hablaríamos de precios de 1.000 o 1.200 euros. Una locura”, señala.

El motivo que hay detrás de esta situación es simple: “En muchas ocasiones se incrementa mucho el precio simplemente porque no hay oferta. Si hay poca oferta el precio sube y no va parejo a las prestaciones que tiene el mismo”, afirma.

¿A qué se debe esta escasez?

La experta inmobiliaria explica que la escasez de viviendas en alquiler tiene su origen en la inseguridad jurídica que sienten muchos propietarios tras los cambios legislativos de 2023. El miedo a no poder recuperar su vivienda o a sufrir impagos ha llevado a numerosos dueños a retirar sus pisos del mercado.

A esta situación se suman otros factores, como el encarecimiento de los seguros de impago y la limitación de las subidas al IRAV (Índice de Referencia de Arrendamientos de Vivienda). Estas medidas, lejos de ofrecer estabilidad, han impulsado a muchos propietarios a fijar precios iniciales más altos para cubrirse de posibles riesgos.

El impacto se percibe con claridad en la evolución del mercado. En apenas una década, los alquileres en Aragón han subido más de un 70%. En octubre de 2015, el precio medio rondaba los 6 €/m², muy por debajo de las cifras actuales, que están en 10,9 €/m².

Medio sueldo para pagar el alquiler

Este encarecimiento ha transformado por completo el panorama inmobiliario. Cada vez más zaragozanos optan por comprar ante la dificultad de encontrar un alquiler estable o razonable. “Hace unos años compensaba alquilar, hoy sale mejor comprar”, resume Ángela.