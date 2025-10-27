Azcón defiende "sin complejos" la tauromaquia y su éxito de audiencia en Aragón TV en los premios Nicanor Villalta

El Gobierno de Aragón ha celebrado este lunes 27 de octubre la segunda edición de los premios Nicanor Villalta, que ponen en valor la mejor faena de la temporada taurina en las plazas de Zaragoza, Huesca y Teruel, así como el éxito de la tauromaquia en Aragón.

En un evento por todo lo alto en una sala de la Corona a rebosar y transformado en un enorme ruedo, los diestros Tomás Rufo y Daniel Luque han recibido el galardón que les corona por la mejor faena del año. Además, los jóvenes toreros aragoneses Aarón Palacio y Cristiano Torres se han llevado el premio ex aequo que reconoce su impulso a la tauromaquia.

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha recordado que fue su gobierno el que impulsó el pasado año estos premios, el mismo día en que el ministro Ernest Urtasun suprimió el Premio Nacional de Tauromaquia.

En esa línea, Azcón ha destacado que “frente a los ataques a la tauromaquia, desde el Gobierno de Aragón, apoyamos y defendemos, sin complejo alguno, la Fiesta de los Toros”.

Ejemplo de ese compromiso ha sido recuperar las retransmisiones taurinas en Aragón TV. “La decisión ha sido un éxito avalado por la audiencia”, ha justificado el presidente destacando que la cadena autonómica ha retransmitido 53 festejos taurinos, alcanzando una cuota de pantalla media del 19,1%, una cifra que casi duplica la media de la televisión autonómica, que cerró 2024 con un 11,6% de share.

“Hoy es un día grande para la tauromaquia. Galardonamos a estos cuatro toreros excepcionales con el premio Nicanor Villalta. Otro torero excepcional, probablemente el torero aragonés, de Cretas, más ilustre de la historia. Un torero glorioso que tiene, además del récord de orejas en Madrid, el honor de ser el primer torero en participar en una corrida goyesca, en el año 1927, en la plaza de Toros de Zaragoza, con motivo del centenario del fallecimiento de Francisco de Goya.”, ha explicado Azcón.

En este sentido, el líder del Ejecutivo ha resaltado que para el bicentenario del fallecimiento del pintor aragonés “a lo mejor” tienen que organizar “una excepcional corrida goyesca”.

Igualmente, ha resaltado que "la fiesta de los toros —por mucho que a algunos les pese— es arte, historia, cultura, tradición, economía y defensa de la España rural. Un arte que forma parte de nuestro patrimonio cultural inmaterial".

Clarín y jotas

Alrededor de 250 personas han presenciado la ceremonia en uno de los espacios más icónicos del Pignatelli, con dos gigantescas enseñas nacionales a cada lado, con un clarín y timbal para comenzar “la faena” y una bienvenida “a la casa de la misericordia”.

Tras una jota y un vídeo que repasa la figura de Nicanor Villalta, Cristina Asensio, secretaria del jurado, ha intervenido para comunicar el fallo de este por el que se entrega el premio a los toreros protagonistas, a quienes Azcón ha definido como "cuatro toreros que han emocionado a los aficionados aragoneses en esta temporada”. El presidente autonómico ha hecho entrega de todos los galardones.

Toreros reconocidos

El primero en recibir el galardón ha sido el toledano Tomás Rufo, quien logra por segundo año consecutivo este premio. Este 2025 lo ha logrado por su actuación ante el sexto toro de la tarde del 13 de agosto en la Feria de la Albahaca (Huesca).

El jurado reconoció una faena “marcada por el temple, el mando y la entrega”, en la que logró “una comunión perfecta con un toro de extraordinaria bravura” y realizó una faena que se erige como “símbolo de excelencia y autenticidad”.

“No es fácil recoger premios, es un reconocimiento para todos los toreros que trabajamos muy duro durante el año. Es un lujo estar aquí”, ha señalado Rufo.

Con relación a la Feria del Pilar, el jurado ha premiado la faena de Daniel Luque al quinto toro del 11 de octubre, un ejemplar “exigente” ante el que ofreció una lidia de “profunda madurez, temple y entrega”. No obstante, el maestro Luque no ha podido estar presente en Zaragoza este lunes.

También se ha concedido ex aequo el premio a la nueva generación de grandes toreros, personalizada en Aarón Palacio y Cristiano Torres por su “contribución al fomento de la tauromaquia aragonesa”, por “encender la ilusión del público joven” y por sus “recientes y exitosas alternativas”.

Aarón Palacio ha mostrado su emoción por el reconocimiento y ha asegurado que a partir de ahora, llevará con todavía más orgullo el nombre de Aragón: “Me siento querido y valorado”.

Asimismo, Cristiano Torres ha señalado que se siente “muy aragonés” y ha deleitado a los presentes con su discurso.

Por otro lado, en esta celebración se ha reconocido al genio Morante de la Puebla, que hace unos días decidió cortarse la coleta y retirarse de los ruedos. El Gobierno de Aragón le ha dedicado un vídeo con grandes momentos y Azcón unas emotivas palabras, refiriéndolo como “uno de los grandes toreros de la historia”.

Premio Pluma de Oro

Este lunes también ha habido galardón para el propio Gobierno de Aragón. La Asociación de Informadores Taurinos de Aragón le ha entregado la Pluma de Oro por la creación del premio Nicanor Villalta. El premio ha sido recogido por el presidente autonómico, Jorge Azcón, y la vicepresidenta y Consejera de Presidencia, Economía y Justicia, Mar Vaquero.

El presidente de la asociación ha mostrado su agradecimiento al Ejecutivo por "el apoyo constante a la tauromaquia" y por entenderlo como “espectáculo y una expresión de cultura e identidad”.

A la ceremonia han acudido también consejeros del Gobierno de Aragón como Roberto Bermúdez de Castro, Javier Rincón o Tomasa Hernández, portavoces de las Cortes de Aragón como Alberto Izquierdo (PAR), el vicepresidente primero de las Cortes, Ramón Celma, o la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, entre otras autoridades.